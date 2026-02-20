logo

Опасный дефицит: как нехватка этого витамина разрушает мозг и тело

Постоянная усталость и проблемы с памятью могут свидетельствовать об угрозе нервной системы.

20 февраля 2026, 13:00
Здоровье пожилых людей напрямую зависит от достаточного уровня микроэлементов в организме. Недавнее исследование ирландских ученых показало, что дефицит только одного витамина способен существенно ухудшить качество жизни пенсионеров и значительно повысить риск развития серьезной депрессии.

Опасный дефицит: как нехватка этого витамина разрушает мозг и тело

Как отмечают специалисты, недостаток этого вещества в рационе или из-за недостаточного использования добавок провоцирует каскад негативных изменений в организме, проявляющихся хронической усталостью, проблемами с пищеварением и ухудшением физического и психического состояния.

Ключевым элементом в исследовании стал витамин B12. Он играет фундаментальную роль в нормальном функционировании организма: обеспечивает формирование красных кровяных телец, поддерживает работу нервной системы и способствует синтезу ДНК. Ученые подчеркивают, что длительная нехватка B12, которая длится более четырех лет, увеличивает риск развития клинической депрессии у пожилых людей более чем на 50%.

Проблема состоит в том, что дефицит B12 часто маскируется под общие признаки старения. Среди первых симптомов выделяют постоянную усталость, слабость, снижение аппетита, потерю веса и нарушение пищеварения. Со временем у пациентов могут возникать серьезные неврологические нарушения: дезориентация в пространстве, снижение памяти и повышенный риск деменции.

Одним из наиболее опасных последствий недостатка B12 является анемия, часто сопровождающаяся дефицитом других витаминов группы B, включая фолиевую кислоту. Врачи отмечают, что профилактика и своевременное восполнение этих веществ помогает избежать необратимых изменений в мозге и нервных тканях.

Пожилые люди особенно уязвимы к дефициту B12 из-за физиологических изменений в желудочно-кишечном тракте. С возрастом выработка соляной кислоты в желудке уменьшается, что затрудняет расщепление белков и высвобождение витамина из продуктов питания. Поэтому организм пожилых людей нуждается либо в специальных добавках, либо в адаптации рациона для поддержания нормального уровня B12.

