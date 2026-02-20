Олія чи смалець: розкрито сенсаційну правду про найкращий спосіб смаження

Смалець, тобто розтоплений свинячий жир, для багатьох українців асоціюється з домашнім теплом та смаком дитинства. Його традиційно використовують для смаження, додають у тісто, намазують на хліб або навіть готують на його основі солодощі. Наприклад, рогалики на смальці з ягідною начинкою виходять особливо ароматними та ніжними.

Попри смакові переваги, слід пам’ятати, що смалець є висококалорійним продуктом. Тому, яким би апетитним він не був, його варто споживати помірно. Нутриціолог Ольга Войнікова в інтерв’ю УНІАН зазначила, що користь та шкода смальцю добре відомі фахівцям, і важливо враховувати обсяг та частоту його вживання.

Ключовим критерієм при виборі жиру для смаження є його термостабільність – здатність не окиснюватися та не диміти під час нагрівання, пояснює фахівчиня. Смалець і рафіновані олії обидва підходять для приготування страв, але є нюанси. Для короткого та помірного обсмажування можна використовувати будь-який з продуктів. Якщо ж мова йде про регулярне використання, перевагу зазвичай віддають рафінованим оліям, які мають вищу температуру димлення – близько 230 градусів, тоді як смалець, залежно від ступеня очищення, димить приблизно при 190 градусах.

Щоденне використання смальцю як основного жиру разом з іншими продуктами тваринного походження – сирами, ковбасами, жирним м’ясом, маслом або випічкою – може непомітно перевищувати рекомендовану добову норму насичених жирів.

Що стосується користі смальцю, він не є "суперфудом", проте має кілька плюсів. По-перше, це джерело енергії – 1 грам жиру містить 9 ккал. По-друге, смалець містить олеїнову кислоту (мононенасичену), яка може позитивно впливати на ліпідний профіль, хоча водночас присутні і насичені жири, що здатні підвищувати рівень "поганого" холестерину (LDL). По-третє, смалець цінують за кулінарні властивості: смак, текстуру та відносну стійкість при помірному смаженні, особливо якщо жир добре очищений.

