До чого призводить вживання 4 чашок кави на день: названо сенсаційний вплив на здоров'я

Регулярне споживання кави може приносити більше користі, ніж просто короткочасний заряд енергії. Нові наукові дані свідчать, що щоденна звичка випивати 3–4 чашки цього напою пов’язана з більш "молодими" показниками організму. Йдеться про так званий біологічний вік, який відображає реальний стан клітин і систем тіла, а не кількість прожитих років.

У межах дослідження фахівці проаналізували інформацію про 436 людей із тяжкими психічними розладами. З’ясувалося, що учасники, які регулярно споживали щонайменше три порції кави на добу, мали в середньому на п’ять років нижчий біологічний вік, ніж ті, хто уникав цього напою. Відомо, що зростання біологічного віку пов’язують із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, онкології та нейродегенеративних розладів.

Водночас автори підкреслюють: це обсерваційне дослідження, тому воно не доводить прямого причинно-наслідкового зв’язку. Проте отримані результати узгоджуються з попередніми науковими роботами, де кофеїн і кофеїновмісна кава асоціювалися зі зменшенням імовірності розвитку діабету 2 типу, серцевих хвороб, когнітивних порушень та навіть інсульту.

Можливе пояснення такого ефекту пов’язують із поліфенолами — природними антиоксидантами, що містяться в кавових зернах. Вони здатні знижувати рівень запалення, захищати клітини від ушкоджень і підтримувати їхню функціональність. Однак точні механізми впливу ще потребують подальших досліджень.

Важливо й те, що позитивний ефект, імовірно, має межі. Перевищення понад чотири чашки на день може нівелювати потенційну користь. Надлишок кофеїну здатен погіршувати сон, а хронічне недосипання пов’язують із пришвидшеним старінням мозку та ризиком деменції.

