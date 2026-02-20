К чему приводит употребление 4 чашек кофе в день: названо сенсационное влияние на здоровье

Регулярное потребление кофе может приносить больше пользы, чем просто кратковременный заряд энергии. Новые научные данные свидетельствуют, что ежедневная привычка выпивать 3-4 чашки этого напитка связана с более молодыми показателями организма. Речь идет о так называемом биологическом возрасте, отражающем реальное состояние клеток и систем тела, а не количество прожитых лет.

Фото: из открытых источников

В рамках исследования специалисты проанализировали информацию о 436 людях с тяжелыми психическими расстройствами. Выяснилось, что участники, регулярно потреблявшие по меньшей мере три порции кофе в сутки, имели в среднем на пять лет более низкий биологический возраст, чем те, кто избегал этого напитка. Известно, что рост биологического возраста связывается с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и нейродегенеративных расстройств.

В то же время авторы подчеркивают: это обсервационное исследование, поэтому оно не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако полученные результаты согласуются с предыдущими научными работами, где кофеин и кофеинсодержащий кофе ассоциировались с уменьшением вероятности развития диабета 2 типа, сердечных болезней, когнитивных нарушений и даже инсульта.

Возможное объяснение такого эффекта связывают с полифенолами — природными антиоксидантами, содержащимися в кофейных зернах. Они способны снижать уровень воспаления, защищать клетки от повреждений и поддерживать их функциональность. Однако точные механизмы воздействия еще нуждаются в дальнейших исследованиях.

Важно и то, что положительный эффект, вероятно, имеет предел. Превышение более четырех чашек в день может нивелировать потенциальную пользу. Избыток кофеина способен усугублять сон, а хроническое недосыпание связывают с ускоренным старением мозга и риском деменции.

Как уже писали "Комментарии", сочетание авокадо с помидорами значительно повышает усвоение содержащихся в томатах питательных веществ. Помидоры богаты каротиноидами — антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца, кожи и клеток.