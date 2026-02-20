Масло или смалец: раскрыта сенсационная правда о наилучшем способе жарки

Смалец, то есть растопленный свиной жир, для многих украинцев ассоциируется с домашним теплом и вкусом детства. Его обычно используют для жарки, добавляют в тесто, намазывают на хлеб или даже готовят на его основе сладости. К примеру, рогалики на смальце с ягодной начинкой получаются особенно ароматными и нежными.

Фото: из открытых источников

Несмотря на вкусовые предпочтения, следует помнить, что смалец является высококалорийным продуктом. Поэтому, каким бы аппетитным он ни был, его следует употреблять умеренно. Нутрициолог Ольга Войникова в интервью УНИАН отметила, что польза и вред смальцу хорошо известны специалистам, и важно учитывать объем и частоту его употребления.

Ключевым критерием при выборе жира для жарки является его термостабильность – способность не окисляться и не дымить при нагревании, объясняет специалист. Смалец и рафинированные масла оба подходят для приготовления блюд, но есть нюансы. Для короткой и умеренной обжарки можно использовать любой из продуктов. Если же речь идет о регулярном использовании, предпочтение обычно отдают рафинированным маслам, имеющим более высокую температуру дымления – около 230 градусов, тогда как смалец, в зависимости от степени очистки, дымится примерно при 190 градусах.

Ежедневное использование смальца в качестве основного жира вместе с другими продуктами животного происхождения – сырами, колбасами, жирным мясом, маслом или выпечкой – может незаметно превышать рекомендуемую суточную норму насыщенных жиров.

Что касается пользы смальца, он не является "суперфудом", однако имеет несколько плюсов. Во-первых, этот источник энергии – 1 г жира содержит 9 ккал. Во-вторых, смалец содержит олеиновую кислоту (мононенасыщенную), которая может положительно влиять на липидный профиль, хотя присутствуют и насыщенные жиры, способные повышать уровень "плохого" холестерина (LDL). В-третьих, смалец ценят кулинарные свойства: вкус, текстуру и относительную стойкость при умеренном жарке, особенно если жир хорошо очищен.

