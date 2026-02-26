Небезпечна хвороба все більше вражає дітей: оприлюднено тривожну статистику

У Сполучених Штатах зафіксовано рекордний рівень ожиріння серед дітей і підлітків, тоді як серед дорослих з’явилися перші ознаки можливої стабілізації показників. Таких висновків дійшли фахівці Centers for Disease Control and Prevention (CDC), оприлюднивши два нові звіти. Про результати також повідомило ABC News.

Фото: з відкритих джерел

Дослідження ґрунтується на даних Національного обстеження здоров’я та харчування (NHANES), яке понад шість десятиліть відстежує фізичні показники американців. За період 2021–2023 років ожиріння виявили у 40,3% дорослих віком від 20 років. Для порівняння, наприкінці 1980-х — на початку 1990-х цей показник становив 22,9%. Водночас після піку 42,4%, зафіксованого у 2017–2018 роках, намітилася тенденція до певного вирівнювання.

Експерти припускають, що на динаміку могли вплинути державні ініціативи, спрямовані на зміну способу життя, а також поширення препаратів класу GLP-1, які застосовують для лікування діабету 2 типу та контролю маси тіла. Ці засоби впливають на механізми насичення і допомагають знижувати вагу у поєднанні з дієтою та фізичною активністю. Однак науковці наголошують: робити висновки про стійке зменшення рівня ожиріння поки що передчасно.

Набагато тривожнішою є ситуація серед дітей. У 2021–2023 роках ожиріння діагностували у 21,1% американців віком 2–19 років — це найвищий показник за всю історію спостережень. У 1970-х роках він становив лише 5,2%. Частка випадків тяжкого ожиріння зросла з 1% пів століття тому до 7% сьогодні.

Серед підлітків 12–19 років показник сягає майже 23%, і дедалі частіше йдеться про необхідність комплексного лікування.



"Я думаю, що єдиний спосіб побачити тенденцію до зниження цієї кількості — це якщо ми візьмемо цю групу підлітків віком від 12 до 19 років і почнемо застосовувати клінічні рекомендації та серйозно ставитися до цих дітей, пропонуючи їм ліки", — зазначив доцент кафедри хірургії та педіатрії Медичної школи Файнберга Північно-Західного університету доктор Джастін Райдер.

