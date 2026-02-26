Чому зловживання гарячою кавою небезпечне: розкрито правду про вражаючі наслідки

З настанням холодів все більше людей прагнуть зігрітися гарячим напоєм. Чашка кави чи гарячого шоколаду стає для багатьох справжнім ритуалом комфорту, що допомагає відчути тепло та затишок. Проте останні дослідження свідчать, що звичка пити дуже гарячі напої може мати негативні наслідки для здоров’я і навіть підвищувати ризик розвитку деяких серйозних захворювань.

Фото: з відкритих джерел

Хоча гарячі напої створюють приємне відчуття тепла в тілі, деякі з них несуть більше шкоди, ніж очікують люди. Наприклад, гарячий шоколад із високим вмістом цукру може сприяти розвитку серцево-судинних хвороб та підвищеного рівня холестерину. Глінтвейн, якщо його вживати надміру, здатен шкодити печінці та збільшувати ризики майбутніх захворювань органів травлення. Проте найбільше занепокоєння медиків і дослідників викликає найбільш популярний напій у світі — кава.

Дослідження показують, що регулярне споживання дуже гарячої кави може підвищувати ризик розвитку раку стравоходу — онкологічного захворювання, що вражає стравохід, або дихальне горло. Особливо небезпечне вживання кави, коли температура напою перевищує допустимі межі, адже постійний термічний вплив на слизову оболонку стравоходу може призводити до мікропошкоджень, які з часом збільшують ймовірність розвитку злоякісних утворень.

Медики радять любителям кави звертати увагу на температуру напою. Капучіно, еспресо та інші види кави краще споживати теплими, а не надто гарячими, щоб зменшити ризики для здоров’я. Також варто пам’ятати, що користь від кави проявляється лише за умови помірного вживання і правильного способу приготування, а гарячі напої не повинні бути настільки гарячими, щоб обпалювати слизову оболонку рота та стравоходу.

