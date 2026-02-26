Рак крові зовсім поруч: названо симптоми хвороби, які ігнорує кожен

Британський лікар-гематолог Панайотіс Коттаридіс звернув увагу на п’ять симптомів раку крові, які люди часто недооцінюють або списують на втому й стрес. За його словами, саме ігнорування перших сигналів організму нерідко призводить до пізньої діагностики та ускладнює лікування.

Фото: з відкритих джерел

До найпоширеніших онкогематологічних захворювань належать лімфома, мієлома та лейкемія. Особливо стрімко може розвиватися гостра форма лейкемії, симптоми якої маскуються під інші хвороби. Через це пацієнти довго не звертаються по медичну допомогу, вважаючи прояви несуттєвими.

Рак крові виникає внаслідок мутацій у клітинах крові, що порушують нормальну роботу імунної системи. Одним із перших тривожних сигналів є постійна втома, яка не минає навіть після повноцінного відпочинку. Якщо виснаження супроводжується слабкістю та зниженням працездатності, це привід пройти обстеження.

Ще одна характерна ознака — поява синців без очевидної причини. Це пов’язано з порушенням вироблення тромбоцитів у кістковому мозку. Також насторожити має підвищена кровоточивість: кров із ясен чи носа, а іноді й кров’янисті виділення з кишківника або інших органів.

Серед симптомів — біль у кістках, що посилюється з часом і не зникає. Крім того, часті або затяжні інфекції можуть свідчити про ослаблення імунного захисту, оскільки організм не продукує достатньо зрілих лейкоцитів для боротьби зі збудниками.

Фахівець наголошує: раннє звернення до лікаря та своєчасна діагностика значно підвищують шанси на ефективне лікування.

