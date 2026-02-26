logo_ukra

Рак крові зовсім поруч: названо симптоми хвороби, які ігнорує кожен
Рак крові зовсім поруч: названо симптоми хвороби, які ігнорує кожен

Небезпечний симптом — кровоточивість: не лише з ясен чи носа, а й з кишківника та інших органів

26 лютого 2026, 08:30
Автор:
Клименко Елена

Британський лікар-гематолог Панайотіс Коттаридіс звернув увагу на п’ять симптомів раку крові, які люди часто недооцінюють або списують на втому й стрес. За його словами, саме ігнорування перших сигналів організму нерідко призводить до пізньої діагностики та ускладнює лікування.

Рак крові зовсім поруч: названо симптоми хвороби, які ігнорує кожен

Фото: з відкритих джерел

До найпоширеніших онкогематологічних захворювань належать лімфома, мієлома та лейкемія. Особливо стрімко може розвиватися гостра форма лейкемії, симптоми якої маскуються під інші хвороби. Через це пацієнти довго не звертаються по медичну допомогу, вважаючи прояви несуттєвими.

Рак крові виникає внаслідок мутацій у клітинах крові, що порушують нормальну роботу імунної системи. Одним із перших тривожних сигналів є постійна втома, яка не минає навіть після повноцінного відпочинку. Якщо виснаження супроводжується слабкістю та зниженням працездатності, це привід пройти обстеження.

Ще одна характерна ознака — поява синців без очевидної причини. Це пов’язано з порушенням вироблення тромбоцитів у кістковому мозку. Також насторожити має підвищена кровоточивість: кров із ясен чи носа, а іноді й кров’янисті виділення з кишківника або інших органів.

Серед симптомів — біль у кістках, що посилюється з часом і не зникає. Крім того, часті або затяжні інфекції можуть свідчити про ослаблення імунного захисту, оскільки організм не продукує достатньо зрілих лейкоцитів для боротьби зі збудниками.

Фахівець наголошує: раннє звернення до лікаря та своєчасна діагностика значно підвищують шанси на ефективне лікування.

Як вже писали "Коментарі", журналістка Розамун Дін вирішила провести власний експеримент і на 30 днів повністю відмовитися від хліба. Ідея виникла після того, як кілька років тому їй поставили діагноз онкологічного захворювання. Після ремісії вона почала переглядати свій спосіб життя та харчування, прагнучи знизити ризик рецидиву та покращити загальний стан здоров’я.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
