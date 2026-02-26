Рак крови совсем рядом: названы симптомы болезни, которые игнорирует каждый

Британский врач-гематолог Панайотис Коттаридис обратил внимание на пять симптомов рака крови, которые люди часто недооценивают или списывают на усталость и стресс. По его словам, именно игнорирование первых сигналов организма нередко приводит к поздней диагностике и усложняет лечение.

К наиболее распространенным онкогематологическим заболеваниям относятся лимфома, миелома и лейкемия. Особенно быстро может развиваться острая форма лейкемии, симптомы которой маскируются под другие болезни. Поэтому пациенты долго не обращаются за медицинской помощью, считая проявления несущественными.

Рак крови возникает вследствие мутаций в клетках крови, нарушающих нормальную работу иммунной системы. Одним из первых тревожных сигналов является постоянная усталость, которая не проходит даже после полноценного отдыха. Если истощение сопровождается слабостью и понижением работоспособности, это повод пройти обследование.

Еще один характерный признак – появление синяков без очевидной причины. Это связано с нарушением выработки тромбоцитов в костном мозге. Также насторожить повышенная кровоточивость: кровь из десен или носа, а иногда и кровянистые выделения из кишечника или других органов.

Среди симптомов — боль в костях, усиливающаяся со временем и не исчезающая. Кроме того, частые или затяжные инфекции могут свидетельствовать об ослаблении иммунной защиты, поскольку организм не производит достаточно зрелых лейкоцитов для борьбы с возбудителями.

Специалист отмечает: раннее обращение к врачу и своевременная диагностика значительно повышают шансы эффективного лечения.

