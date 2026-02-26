Почему злоупотребление горячим кофе опасно: раскрыта правда о впечатляющих последствиях

С наступлением холодов все больше людей стремятся согреться горячим напитком. Чашка кофе или горячего шоколада становится для многих настоящим ритуалом комфорта, что помогает почувствовать тепло и уют. Однако последние исследования свидетельствуют о том, что привычка пить очень горячие напитки может иметь негативные последствия для здоровья и даже повышать риск развития некоторых серьезных заболеваний.

Фото: из открытых источников

Хотя горячие напитки создают приятное ощущение тепла в теле, некоторые из них несут больше вреда, чем люди. Например, горячий шоколад с высоким содержанием сахара может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и повышенного уровня холестерина. Глинтвейн, если его употреблять излишне, способен вредить печени и увеличивать риски будущих заболеваний пищеварительных органов. Однако наибольшее беспокойство медиков и исследователей вызывает наиболее популярный напиток в мире — кофе.

Исследования показывают, что регулярное потребление очень горячего кофе может повышать риск развития рака пищевода — онкологического заболевания, поражающего пищевод или дыхательное горло. Особенно опасно употребление кофе, когда температура напитка превышает допустимые пределы, ведь постоянное термическое воздействие на слизистую пищевода может приводить к микроповреждениям, которые со временем увеличивают вероятность развития злокачественных образований.

Медики советуют любителям кофе обращать внимание на температуру напитка. Капучино, эспрессо и другие виды кофе лучше потреблять теплыми, а не слишком горячими, чтобы снизить риски для здоровья. Также следует помнить, что польза от кофе проявляется только при умеренном употреблении и правильном способе приготовления, а горячие напитки не должны быть настолько горячими, чтобы обжигать слизистую рта и пищевода.

