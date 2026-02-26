Опасная болезнь все больше поражает детей: обнародована тревожная статистика

В Соединенных Штатах зафиксирован рекордный уровень ожирения среди детей и подростков, в то время как среди взрослых появились первые признаки возможной стабилизации показателей. К таким выводам пришли специалисты Centers for Disease Control and Prevention (CDC), обнародовав два новых отчета. О результатах также сообщило ABC News.

Исследование основывается на данных Национального обследования здоровья и питания (NHANES), которое более шести десятилетий отслеживает физические показатели американцев. За период 2021-2023 годов ожирение обнаружили у 40,3% взрослых в возрасте от 20 лет. Для сравнения, в конце 1980-х — начале 1990-х этот показатель составлял 22,9%. В то же время, после пика 42,4%, зафиксированного в 2017–2018 годах, наметилась тенденция к определенному выравниванию.

Эксперты предполагают, что на динамику могли повлиять государственные инициативы, направленные на изменение образа жизни, а также распространение препаратов класса GLP-1, применяемых для лечения диабета 2 типа и контроля массы тела. Эти средства оказывают влияние на механизмы насыщения и помогают снижать вес в сочетании с диетой и физической активностью. Однако ученые отмечают: делать выводы об устойчивом уменьшении уровня ожирения пока преждевременно.

Гораздо тревожнее ситуация среди детей. В 2021-2023 годах ожирение диагностировали у 21,1% американцев в возрасте 2-19 лет — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. В 1970-х годах он составил всего 5,2%. Доля случаев тяжелого ожирения возросла с 1% полувека назад до 7% сегодня.

Среди подростков 12–19 лет показатель составляет почти 23%, и все чаще речь идет о необходимости комплексного лечения.



"Я думаю, что единственный способ увидеть тенденцию к снижению этого количества — это если мы возьмем эту группу подростков в возрасте от 12 до 19 лет и начнем применять клинические рекомендации и серьезно относиться к этим детям, предлагая им лекарства", — отметил доцент кафедры хирургии и педиатрии Медицинской школы Файнберга Северно.

