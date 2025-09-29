Не лише біль у грудях: названо вкрай небезпечні симптоми хвороб серця

Олівер Гуттманн, провідний консультант-кардіолог із лондонської клініки Веллінгтона, звертає увагу на те, що біль у грудях — хоч і найвідоміший симптом серцевих захворювань — часто виглядає не так яскраво, як у фільмах. Замість гострого болю люди можуть відчувати стискання, тиск або навіть легке печіння, яке легко сплутати з проблемами травлення.

Фото: з відкритих джерел

Такий дискомфорт може іррадіювати — поширюватися на руку (особливо ліву), шию, спину, щелепу або плече. Часто це сигнал про стенокардію — порушення кровопостачання серцевого м’яза, яке хоч і не є інфарктом, але може свідчити про ішемічну хворобу серця. Без належної терапії стан здатен призвести до серйозних ускладнень.

Супутні сигнали, які не варто ігнорувати:

· нудота,

· пітливість,

· запаморочення,

· тривожність.

Задишка — ще один тривожний симптом, особливо якщо вона виникає під час незначних фізичних навантажень або навіть у стані спокою. Кардіолог попереджає, що труднощі з диханням, які змушують людину спати на кількох подушках або прокидатися вночі через відчуття нестачі повітря, можуть свідчити про серцеву недостатність.

Прояви у побуті:

· утруднення при підйомі сходами;

· нестача повітря навіть при повільній ходьбі;

· задишка під час нахилу.

Хронічна втома та слабкість — ще один можливий сигнал серцевих проблем. Якщо навіть незначні дії, як-от прибирання чи похід до магазину, спричиняють сильне виснаження, варто звернутися до лікаря. Недостатнє насичення киснем впливає не лише на фізичну силу, а й на когнітивні функції — знижується концентрація та ясність мислення.

Особливо важливо враховувати, що в жінок саме постійна втома може бути першим і єдиним проявом серцевих порушень, навіть без типового болю в грудях.

Нерегулярний серцевий ритм — ще одна потенційна ознака. Гуттманн зазначає, що хоч незначні перебої трапляються у багатьох, часті епізоди пришвидшеного чи нерівномірного пульсу, що тривають від кількох секунд до кількох хвилин, потребують медичної уваги.

Тривожні сигнали:

· відчуття "трепетання" або "перескакування" серця;

· раптові прискорення без фізичного навантаження;

· поштовхи в грудях;

· епізоди запаморочення або майже непритомний стан.

Такі симптоми можуть вказувати на аритмію, зокрема миготливу, яка істотно підвищує ризик інсульту та серцевої недостатності.ф

