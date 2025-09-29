Несподіваний ефект чаю на організм: експерти вразили новим відкриттям

Попри те, що старіння є природним етапом життя, наші звички можуть суттєво впливати на його темпи. Один із простих, доступних і водночас корисних способів підтримувати здоров’я — це регулярне споживання чаю. За даними досліджень, цей напій здатен сповільнювати біологічне старіння й знижувати ризик появи хронічних захворювань. Про це повідомляє видання Verywellhealth.

Фото: з відкритих джерел

Потужне джерело антиоксидантів

Чай багатий на поліфеноли та інші антиоксидантні сполуки, які нейтралізують вільні радикали — молекули, що спричиняють пошкодження клітин. Завдяки цьому знижується ймовірність розвитку серцево-судинних хвороб, онкологічних захворювань та інших станів, пов’язаних зі старінням.

Позитивний вплив на серце

Регулярне вживання чаю допомагає підтримувати серцево-судинну систему: зменшує рівень "поганого" холестерину, стабілізує тиск і знижує запалення. Поліфеноли в чаї зміцнюють судини та зменшують ризик атеросклерозу — поширеної причини серцевих хвороб.

Вплив на обмін речовин та вагу

Деякі види чаю, як-от улун, здатні стимулювати спалювання жирів. Дослідження свідчать, що окислення жирів після чашки улуна може зрости до 20% протягом наступних 24 годин. Також чай впливає на кишкову мікрофлору, покращуючи метаболізм.

Регулювання рівня цукру

Завдяки протизапальним і антиоксидантним властивостям, чай допомагає контролювати рівень глюкози в крові. Наприклад, дослідження в Китаї показало, що регулярне споживання чорного чаю зменшувало ризик розвитку діабету 2 типу майже на 45%.

Підтримка когнітивного здоров’я

Зелений чай містить EGCG — компонент, що позитивно впливає на функції мозку. Також у чаї є амінокислоти теанін і аргінін, які мають заспокійливу дію та уповільнюють старіння нервової системи. Регулярне споживання зеленого чаю пов’язують зі зниженим ризиком деменції.

Який чай обрати?

Найбільше корисних речовин міститься у зеленому чаї — завдяки мінімальній ферментації. Білий чай та улун також мають значний оздоровчий потенціал. Чорний чай і пуер менш насичені антиоксидантами, але теж сприяють зміцненню здоров’я.

Важливе застереження

Незважаючи на користь, щоденне надмірне вживання певних чаїв, особливо з ароматизаторами чи підсолоджувачами, може негативно впливати на кістки у людей старшого віку через вміст фосфатів.

