Неожиданный эффект чая на организм: эксперты поразили новым открытием

Несмотря на то, что старение является естественным этапом жизни, наши привычки могут оказывать существенное влияние на его темпы. Один из простых, доступных и одновременно полезных способов поддерживать здоровье – это регулярное потребление чая. По данным исследований этот напиток способен замедлять биологическое старение и снижать риск появления хронических заболеваний. Об этом сообщает издание Verywellhealth.

Фото: из открытых источников

Мощный источник антиоксидантов

Чай богат полифенолами и другими антиоксидантными соединениями, которые нейтрализуют свободные радикалы — молекулы, вызывающие повреждение клеток. Благодаря этому снижается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний и других состояний, связанных со старением.

Положительное влияние на сердце

Регулярное употребление чая помогает поддерживать сердечно-сосудистую систему: уменьшает уровень "плохого" холестерина, стабилизирует давление и снижает воспаление. Полифенолы в чае укрепляют сосуды и уменьшают риск атеросклероза – распространенной причины сердечных заболеваний.

Воздействие на обмен веществ и вес

Некоторые виды чая, например улун, способны стимулировать сжигание жиров. Исследования показывают, что окисление жиров после чашки улуна может возрасти до 20% в течение следующих 24 часов. Также чай оказывает влияние на кишечную микрофлору, улучшая метаболизм.

Регулировка уровня сахара

Благодаря противовоспалительным и антиоксидантным свойствам чай помогает контролировать уровень глюкозы в крови. К примеру, исследование в Китае показало, что регулярное потребление черного чая уменьшало риск развития диабета 2 типа почти на 45%.

Поддержка когнитивного здоровья

Зеленый чай содержит EGCG – компонент, положительно влияющий на функции мозга. Также в чае есть аминокислоты теанин и аргинин, которые оказывают успокаивающее действие и замедляют старение нервной системы. Регулярное потребление зеленого чая связывают с пониженным риском деменции.

Какой чай выбрать?

Больше всего полезных веществ содержится в зеленом чае благодаря минимальной ферментации. Белый чай и улун имеют значительный оздоровительный потенциал. Черный чай и пуэр менее насыщены антиоксидантами, но тоже способствуют укреплению здоровья.

Важная оговорка

Несмотря на пользу, ежедневное чрезмерное употребление определенных чаев, особенно ароматизаторов или подсластителей, может негативно влиять на кости у людей старшего возраста из-за содержания фосфатов.

