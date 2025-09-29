logo

BTC/USD

111859

ETH/USD

4110.32

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Неожиданный эффект чая на организм: эксперты поразили новым открытием
commentss НОВОСТИ Все новости

Неожиданный эффект чая на организм: эксперты поразили новым открытием

Чай не только дарит тепло, но и способствует долголетию. Научные исследования обосновывают, что он замедляет процессы старения и укрепляет защитные функции организма.

29 сентября 2025, 11:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Несмотря на то, что старение является естественным этапом жизни, наши привычки могут оказывать существенное влияние на его темпы. Один из простых, доступных и одновременно полезных способов поддерживать здоровье – это регулярное потребление чая. По данным исследований этот напиток способен замедлять биологическое старение и снижать риск появления хронических заболеваний. Об этом сообщает издание Verywellhealth.

Неожиданный эффект чая на организм: эксперты поразили новым открытием

Фото: из открытых источников

Мощный источник антиоксидантов

Чай богат полифенолами и другими антиоксидантными соединениями, которые нейтрализуют свободные радикалы — молекулы, вызывающие повреждение клеток. Благодаря этому снижается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний и других состояний, связанных со старением.

Положительное влияние на сердце

Регулярное употребление чая помогает поддерживать сердечно-сосудистую систему: уменьшает уровень "плохого" холестерина, стабилизирует давление и снижает воспаление. Полифенолы в чае укрепляют сосуды и уменьшают риск атеросклероза – распространенной причины сердечных заболеваний.

Воздействие на обмен веществ и вес

Некоторые виды чая, например улун, способны стимулировать сжигание жиров. Исследования показывают, что окисление жиров после чашки улуна может возрасти до 20% в течение следующих 24 часов. Также чай оказывает влияние на кишечную микрофлору, улучшая метаболизм.

Регулировка уровня сахара

Благодаря противовоспалительным и антиоксидантным свойствам чай помогает контролировать уровень глюкозы в крови. К примеру, исследование в Китае показало, что регулярное потребление черного чая уменьшало риск развития диабета 2 типа почти на 45%.

Поддержка когнитивного здоровья

Зеленый чай содержит EGCG – компонент, положительно влияющий на функции мозга. Также в чае есть аминокислоты теанин и аргинин, которые оказывают успокаивающее действие и замедляют старение нервной системы. Регулярное потребление зеленого чая связывают с пониженным риском деменции.

Какой чай выбрать?

Больше всего полезных веществ содержится в зеленом чае благодаря минимальной ферментации. Белый чай и улун имеют значительный оздоровительный потенциал. Черный чай и пуэр менее насыщены антиоксидантами, но тоже способствуют укреплению здоровья.

Важная оговорка

Несмотря на пользу, ежедневное чрезмерное употребление определенных чаев, особенно ароматизаторов или подсластителей, может негативно влиять на кости у людей старшего возраста из-за содержания фосфатов.

Как уже писали "Комментарии", суп — любимое блюдо миллионов, но не каждое мясо подходит для него. Опытные повара предостерегают: есть виды мяса, которые не просто портят вкус бульона, но и делают блюдо тяжелым для желудка. Чтобы суп получился действительно вкусным и полезным, важно правильно выбрать основу – то есть мясо.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости