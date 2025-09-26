Ніколи не кладіть до супу це м'ясо: експерти назвали неочікувану небезпеку

Суп — улюблена страва мільйонів, але не кожне м’ясо підходить для неї. Досвідчені кухарі застерігають: є види м’яса, які не просто псують смак бульйону, а й роблять страву важкою для шлунку. Щоб суп вийшов дійсно смачним і корисним, важливо правильно обрати основу — тобто м’ясо.

Фахівці з кулінарії підкреслюють: деякі м’ясні продукти категорично не варто класти у каструлю. Зокрема, мова йде про ковбаси, сосиски та копченості.

Чому не можна класти копчене м’ясо в суп

· Штучні домішки. У складі ковбас та копчених виробів уже є консерванти, сіль і ароматизатори. Під час варіння вони переходять у бульйон і надають йому неприродного смаку.

· Надмірна жирність. Багато таких продуктів містять прихований жир. У гарячій воді він плаває на поверхні у вигляді плівки, що знижує апетитність страви.

· Складне засвоєння. Копченості можуть викликати тяжкість у шлунку, особливо у дітей, літніх людей або тих, хто має проблеми з травленням.

· Мутний бульйон. Замість прозорого і запашного супу ви отримаєте каламутну, важку для вживання рідину.

Що обрати замість ковбаси: поради від шеф-кухарів

· Щоб суп вийшов смачним, ароматним і корисним, краще використовувати:

· Курятину на кістці — чудовий вибір для легких та дієтичних супів.

· Яловичину з кісткою — класика для прозорого наваристого бульйону.

· Індичку — для ніжного смаку й м’якої текстури.

· Свинячі ребра — ідеальні для борщу, капусняку та густих супів.

Порада: копченості краще залишити для інших страв — закусок, салатів або бутербродів.

