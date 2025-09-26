logo_ukra

BTC/USD

109602

ETH/USD

3915.24

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Ніколи не кладіть до супу це м'ясо: експерти назвали неочікувану небезпеку
commentss НОВИНИ Всі новини

Ніколи не кладіть до супу це м'ясо: експерти назвали неочікувану небезпеку

За словами професіоналів, таке м’ясо не лише шкодить смаку, а й знижує поживну цінність страви.

26 вересня 2025, 12:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Суп — улюблена страва мільйонів, але не кожне м’ясо підходить для неї. Досвідчені кухарі застерігають: є види м’яса, які не просто псують смак бульйону, а й роблять страву важкою для шлунку. Щоб суп вийшов дійсно смачним і корисним, важливо правильно обрати основу — тобто м’ясо.

Ніколи не кладіть до супу це м'ясо: експерти назвали неочікувану небезпеку

Фото: з відкритих джерел

Фахівці з кулінарії підкреслюють: деякі м’ясні продукти категорично не варто класти у каструлю. Зокрема, мова йде про ковбаси, сосиски та копченості.

Чому не можна класти копчене м’ясо в суп

·         Штучні домішки. У складі ковбас та копчених виробів уже є консерванти, сіль і ароматизатори. Під час варіння вони переходять у бульйон і надають йому неприродного смаку.

·         Надмірна жирність. Багато таких продуктів містять прихований жир. У гарячій воді він плаває на поверхні у вигляді плівки, що знижує апетитність страви. 

·         Складне засвоєння. Копченості можуть викликати тяжкість у шлунку, особливо у дітей, літніх людей або тих, хто має проблеми з травленням. 

·         Мутний бульйон. Замість прозорого і запашного супу ви отримаєте каламутну, важку для вживання рідину.

Що обрати замість ковбаси: поради від шеф-кухарів

 

·         Щоб суп вийшов смачним, ароматним і корисним, краще використовувати: 

·         Курятину на кістці — чудовий вибір для легких та дієтичних супів.

·         Яловичину з кісткою — класика для прозорого наваристого бульйону. 

·         Індичку — для ніжного смаку й м’якої текстури. 

·         Свинячі ребра — ідеальні для борщу, капусняку та густих супів.

Порада: копченості краще залишити для інших страв — закусок, салатів або бутербродів.

Як вже писали "Коментарі", інсульт залишається однією з основних причин інвалідності у світі, часто спричиняючи тяжкі та незворотні ураження мозку. Та новітні наукові відкриття вселяють надію — відновлення втрачених функцій мозку може стати цілком досяжним.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини