Никогда не кладите в суп это мясо: эксперты назвали неожиданную опасность

Суп – любимое блюдо миллионов, но не каждое мясо подходит для него. Опытные повара предостерегают: есть виды мяса, которые не просто портят вкус бульона, но и делают блюдо тяжелым для желудка. Чтобы суп получился действительно вкусным и полезным, важно правильно выбрать основу – то есть мясо.

Специалисты по кулинарии подчеркивают: некоторые мясные продукты категорически не стоит класть в кастрюлю. В частности, речь идет о колбасах, сосисках и копченостях.

Почему нельзя класть копченое мясо в суп

· Искусственные примеси. В составе колбас и копченых изделий уже есть консерванты, соль и ароматизаторы. Во время варки они переходят в бульон и придают ему неестественный вкус.

· Чрезмерная жирность. Многие такие продукты содержат скрытый жир. В горячей воде он плавает на поверхности в виде пленки, что снижает аппетитность блюда.

· Сложное усвоение. Копчености могут вызвать тяжесть в желудке, особенно у детей, пожилых или тех, кто имеет проблемы с пищеварением.

· Мутный бульон. Вместо прозрачного и душистого супа вы получите мутную, тяжелую для употребления жидкость.

Что выбрать вместо колбасы: советы от шеф-поваров

· Чтобы суп получился вкусным, ароматным и полезным, лучше использовать:

· Курятину на кости – отличный выбор для легких и диетических супов.

· Говядину с костью – классика для прозрачного наваристого бульона.

· Индейку – для нежного вкуса и мягкой текстуры.

· Свиные ребра – идеальны для борща, капустника и густых супов.

Совет: копчености лучше оставить для других блюд – закусок, салатов или бутербродов.

