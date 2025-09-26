logo_ukra

BTC/USD

109122

ETH/USD

3925.86

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Інсульт більше не вирок: експерти вразили новим відкриттям
commentss НОВИНИ Всі новини

Інсульт більше не вирок: експерти вразили новим відкриттям

Інсульт залишається однією з головних причин інвалідності у світі, однак новітні дослідження, спрямовані на активацію нейропластичності, дають надію на повне відновлення функцій мозку.

26 вересня 2025, 09:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Інсульт залишається однією з основних причин інвалідності у світі, часто спричиняючи тяжкі та незворотні ураження мозку. Та новітні наукові відкриття вселяють надію — відновлення втрачених функцій мозку може стати цілком досяжним. Про це повідомляє Portaltele.

Інсульт більше не вирок: експерти вразили новим відкриттям

Фото: з відкритих джерел

Міжнародні дослідницькі команди зосереджують увагу на нейропластичності — здатності мозку формувати нові нейронні зв’язки для компенсації пошкоджених ділянок.

Науковці вивчають кілька ключових напрямів, що можуть революціонізувати підхід до лікування наслідків інсульту:

Стовбурові клітини та біоінженерія. Стовбурові клітини мають потенціал для відновлення пошкоджених тканин мозку та стимуляції росту нових нейронів. Біоінженерні матеріали, у свою чергу, можуть створити структуру для розвитку нових клітин і забезпечити їх поживними речовинами.

Нанотехнології для точкової терапії. Використання наночастинок дозволяє доправляти ліки безпосередньо до уражених ділянок мозку, долаючи гематоенцефалічний бар’єр — головну перешкоду для традиційної медикаментозної терапії.

Фізична стимуляція мозкової активності. Електрична та магнітна стимуляція нервових структур показала обнадійливі результати. Вона здатна активізувати нейрони, пришвидшуючи процеси нейровідновлення, що позитивно впливає на координацію рухів і когнітивні здібності у пацієнтів після інсульту.

Хоча більшість цих методик ще перебуває на етапі попередніх досліджень або ранніх клінічних випробувань, науковці з оптимізмом дивляться у майбутнє. Вони переконані, що комбінація новітніх технологій може стати основою ефективної комплексної терапії, яка дасть шанс на повне відновлення мільйонам людей по всьому світу.

Як вже писали "Коментарі", відомий американський пластичний хірург Джеральд Імбер викликав шквал обговорень у фітнес-спільноті, заявивши про шкідливий вплив бігу на здоров’я суглобів, шкіри та загальне фізичне самопочуття. Він закликав людей, які піклуються про своє довгострокове здоров’я, відмовитися від бігу та перейти на більш щадні види активності, наприклад, велосипед.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини