Инсульт больше не приговор: эксперты поразили новым открытием
Инсульт больше не приговор: эксперты поразили новым открытием

Инсульт остается одной из главных причин инвалидности в мире, однако новейшие исследования, направленные на активацию нейропластичности, дают надежду на полное восстановление функций мозга.

26 сентября 2025, 09:05
Автор:
Клименко Елена

Инсульт остается одной из основных причин инвалидности в мире, часто вызывая тяжелые и необратимые поражения мозга. Но новейшие научные открытия внушают надежду — восстановление утраченных функций мозга может оказаться вполне достижимым. Об этом сообщает Portaltele.

Инсульт больше не приговор: эксперты поразили новым открытием

Фото: из открытых источников

Международные исследовательские команды сосредотачивают внимание на нейропластичности способности мозга формировать новые нейронные связи для компенсации поврежденных участков.

Ученые изучают несколько ключевых направлений, которые могут революционизировать подход к лечению последствий инсульта:

Стволовые клетки и биоинженерия. Стволовые клетки обладают потенциалом для восстановления поврежденных тканей мозга и стимуляции роста новых нейронов. Биоинженерные материалы, в свою очередь, могут создать структуру для развития новых клеток и снабдить их питательными веществами.

Нанотехнология для точечной терапии. Использование наночастиц позволяет доставлять лекарства непосредственно на пораженные участки мозга, преодолевая гематоэнцефалический барьер — главное препятствие для традиционной медикаментозной терапии.

Физическая стимуляция мозговой активности. Электрическая и магнитная стимуляция нервных структур показала обнадеживающие результаты. Она способна активизировать нейроны, ускоряя процессы нейровосстановления, что оказывает положительное влияние на координацию движений и когнитивные способности у пациентов после инсульта.

Хотя большинство этих методик еще находятся на этапе предварительных исследований или ранних клинических испытаний, ученые с оптимизмом смотрят в будущее. Они уверены, что комбинация новейших технологий может стать основой эффективной комплексной терапии, которая даст шанс на полное восстановление миллионам людей по всему миру.

Как уже писали "Комментарии", известный американский пластический хирург Джеральд Имбер вызвал шквал обсуждений в фитнес-сообществе, заявив о вредном влиянии бега на здоровье суставов, кожи и общее физическое самочувствие. Он призвал людей, которые заботятся о своем долгосрочном здоровье, отказаться от бега и перейти на более щадящие виды активности, например велосипед.



