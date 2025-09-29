Не только боль в груди: названы крайне опасные симптомы болезней сердца

Оливер Гуттманн, ведущий консультант-кардиолог из лондонской клиники Веллингтона, обращает внимание на то, что боль в груди — хоть и самый известный симптом сердечных заболеваний — часто смотрится не так ярко, как в фильмах. Вместо острой боли люди могут ощущать сжатие, давление или даже легкое жжение, которое легко спутать с проблемами пищеварения.

Такой дискомфорт может иррадиировать – распространяться на руку (особенно левую), шею, спину, челюсть или плечо. Часто это сигнал о стенокардии — нарушение кровоснабжения сердечной мышцы, которое хоть и не является инфарктом, но может свидетельствовать об ишемической болезни сердца. Без должной терапии состояние способно привести к серьезным осложнениям.

Сопутствующие сигналы, которые не следует игнорировать:

· тошнота,

· потливость,

· головокружение,

· тревожность.

Одышка – еще один тревожный симптом, особенно если она возникает во время незначительных физических нагрузок или даже в покое. Кардиолог предупреждает, что трудности с дыханием, заставляющие человека спать на нескольких подушках или просыпаться ночью из-за ощущения нехватки воздуха, могут свидетельствовать о сердечной недостаточности.

Проявления в быту:

· затруднение при подъеме по лестнице;

· нехватка воздуха даже при медленной ходьбе;

· одышка во время наклона.

Хроническая усталость и слабость – еще один возможный сигнал сердечных проблем. Если даже незначительные действия, например уборка или поход в магазин, вызывают сильное истощение, следует обратиться к врачу. Недостаточное насыщение кислородом влияет не только на физическую силу, но и на когнитивные функции – снижается концентрация и ясность мышления.

Особенно важно учитывать, что у женщин именно постоянная усталость может быть первым и единственным проявлением сердечных нарушений, даже без типичной боли в груди.

Нерегулярный сердечный ритм – еще один потенциальный признак. Гуттманн отмечает, что хотя незначительные перебои происходят у многих, частые эпизоды ускоренного или неравномерного пульса, продолжающиеся от нескольких секунд до нескольких минут, нуждаются в медицинском внимании.

Тревожные сигналы:

· ощущение "трепетания" или "перепрыгивания" сердца;

· внезапные ускорения без физической перегрузки;

· толчки в груди;

· эпизоды головокружения или почти обморочное состояние.

Такие симптомы могут указывать на аритмию, в частности мерцательную, которая существенно повышает риск инсульта и сердечной недостаточности.

