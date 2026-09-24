Не їжте на самоті: вчені виявили несподіваний ефект спільних обідів

Спільна трапеза може впливати на організм сильніше, ніж здається. Нове дослідження показало, що після однакового прийому їжі рівень глюкози у людей був нижчим, коли вони їли разом з іншими, а не на самоті.

Спільна вечеря з близькою людиною може впливати не лише на настрій, а й на фізіологічні процеси організму. Фото: StockSnap / Pixabay

Цукор реагував інакше

Дослідження провели вчені Єврейського університету та Медичного центру Шиба. Учасники отримували однакову стандартизовану їжу з вуглеводами, після чого дослідники порівнювали реакцію організму за різних умов.

Коли люди їли в присутності інших, стрибки глюкози після їжі були меншими, а показник швидше повертався до початкового рівня. Автори називають це проявом "соціальної фізіології" — ідеєю про те, що організм людини здатний ефективніше регулювати свої внутрішні процеси у присутності соціальних партнерів.

Справа не лише у цукрі

Вчені виявили схожі ефекти і в інших експериментах. Соціальна близькість була пов'язана з кращим регулюванням температури тіла під час впливу холоду, а також зі зменшенням стресових реакцій у дорослих і немовлят.

При цьому ефект спостерігався навіть без контакту. Дослідники також зазначають, що отримані результати не можна пояснити лише зниженням стресу. Робота була опублікована у журналі Science Advances.

Автори дослідження вважають, що стосунки з іншими людьми можуть відігравати певну роль не лише в емоційному стані, а й у роботі базових фізіологічних систем. Однак спільні обіди не замінюють повноцінного харчування, фізичної активності або медичної допомоги при проблемах із рівнем цукру.

Виходить, звичка сідати за стіл разом із близькими може мати значення не лише для спілкування. Вона може бути пов'язана з тим, як організм справляється з навантаженням після їжі.

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