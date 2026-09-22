Болезнь Альцгеймера больше не считают неизлечимой: что изменилось

Болезнь Альцгеймера долгое время считалась состоянием, которое невозможно лечить, а терапия была направлена главным образом на облегчение симптомов. Теперь ситуация постепенно меняется: появились препараты, способные умеренно замедлять ухудшение состояния на ранних стадиях, а учёные одновременно ищут способы раньше выявлять болезнь и снижать риск деменции.

Болезнь Альцгеймера долго считалась заболеванием без эффективного лечения, но новые подходы постепенно меняют ситуацию. Фото: Gerd Altmann / Pixabay

Первые препараты, меняющие течение болезни

Важным событием стало появление донанемаба и леканемаба. Это первые полностью одобренные препараты, которые показали способность умеренно замедлять прогрессирование ранней болезни Альцгеймера, а не просто воздействовать на её симптомы.

При этом речь не идёт о лекарстве, способном остановить или обратить заболевание. Не все специалисты считают получаемый эффект клинически значимым для каждого пациента, а препараты работают неодинаково. Тем не менее их появление показало, что течение болезни действительно можно менять.

Ставка на раннее выявление

Одной из главных проблем остаётся диагностика. Новые методы, включая анализы на биомаркеры, могут помочь обнаруживать заболевание раньше, когда возможности для лечения шире. Однако такие тесты ещё требуют дополнительной проверки на больших группах людей.

Можно ли снизить риск?

Исследования также всё чаще рассматривают деменцию не как неизбежную часть старения, а как состояние, риск которого в определённой степени можно уменьшить. Среди факторов, на которые можно воздействовать, называют высокое давление, курение, недостаток физической активности, диабет, чрезмерное употребление алкоголя и высокий уровень холестерина.

Сегодня исследователи изучают сотни потенциальных методов лечения, диагностики и профилактики. По данным Всемирного отчёта по болезни Альцгеймера за 2026 год, в мире оцениваются 158 потенциальных методов терапии в рамках 192 клинических испытаний.

Таким образом, специалисты говорят скорее о начале нового этапа исследований, чем о победе над болезнью. Полного лекарства пока нет, однако ранняя диагностика, профилактика и препараты, способные замедлять развитие болезни, постепенно меняют представление о возможностях лечения.

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