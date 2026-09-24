Не ешьте в одиночестве: учёные обнаружили неожиданный эффект совместных обедов

Совместная трапеза может влиять на организм сильнее, чем кажется. Новое исследование показало, что после одинакового приёма пищи уровень глюкозы у людей был ниже, когда они ели вместе с другими, а не в одиночестве.

Совместный ужин с близким человеком может влиять не только на настроение, но и на физиологические процессы организма. Фото: StockSnap / Pixabay

Сахар реагировал иначе

Исследование провели учёные Еврейского университета и Медицинского центра Шиба. Участники получали одинаковую стандартизированную пищу с углеводами, после чего исследователи сравнивали реакцию организма в разных условиях.

Когда люди ели в присутствии других, скачки глюкозы после еды были меньше, а показатель быстрее возвращался к исходному уровню. Авторы называют это проявлением "социальной физиологии" — идеей о том, что организм человека способен эффективнее регулировать свои внутренние процессы в присутствии социальных партнёров.

Дело не только в сахаре

Учёные обнаружили похожие эффекты и в других экспериментах. Социальная близость была связана с лучшей регуляцией температуры тела во время воздействия холода, а также с уменьшением стрессовых реакций у взрослых и младенцев.

При этом эффект наблюдался даже без физического контакта. Исследователи также отмечают, что полученные результаты нельзя объяснить только снижением стресса. Работа была опубликована в журнале Science Advances.

Авторы исследования считают, что отношения с другими людьми могут играть определённую роль не только в эмоциональном состоянии, но и в работе базовых физиологических систем. Однако совместные обеды не заменяют полноценное питание, физическую активность или медицинскую помощь при проблемах с уровнем сахара.

Получается, привычка садиться за стол вместе с близкими может иметь значение не только для общения. Она может быть связана и с тем, как организм справляется с нагрузкой после еды.

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