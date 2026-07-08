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Названо три симптоми діабету, які з’являються вранці: зверніть на це увагу

Фармацевт попередив про 3 симптоми діабету, які можуть з'явитися вранці відразу після пробудження

8 липня 2026, 00:17
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Кречмаровская Наталия

Діабет — поширене захворювання, яке може призвести до серйозних ускладнень зі здоров’ям, якщо його не діагностувати. Однак є специфічні ознаки, які вказують на розвиток хвороби. Спеціаліст розповів про три ключові ранкові попереджувальні ознаки, на які варто звернути увагу.

Названо три симптоми діабету, які з’являються вранці: зверніть на це увагу

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

За словами фармацевта Аббаса Канані, три ключові ознаки діабету можуть проявитися з моменту пробудження, пише видання Mirror. Симптоми діабету буває надзвичайно важко помітити, оскільки вони не завжди викликають у погане самопочуття, а це означає, що безліч людей можуть навіть не підозрювати про наявність у них цього захворювання.

Спеціаліст виділяє три фізичні відчуття, які можуть свідчити про діабет 2 типу, і всі вони можуть проявлятися після пробудження. Це — підвищена спрага, голод або часте бажання мочитися.

Полідипсія, або надмірна спрага — один із "початкових" симптомів діабету. Хоча відчуття спраги час від часу є цілком нормальним, відчуття постійної або надзвичайно сильної спраги, навіть після вживання рідини, може бути ознакою захворювання.

Поліфагія, або надмірний голод, вважається однією з трьох основних ознак діабету, що підтверджено Національною службою охорони здоров'я. Коли у людини діабет 2 типу, організму важко отримувати енергію з їжі, що споживається, що може призвести до постійного та непереборного голоду.

Поліурія, що означає повторювану потребу сечовипускань частіше, ніж зазвичай.

Лікарі рекомендують звернутися до свого сімейного лікаря "якомога швидше", якщо ви помітили будь-які симптоми, які можуть свідчити про діабет. Простий аналіз крові може визначити, чи є у вас це захворювання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який напій захистить від діабету. 




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Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/pharmacist-warns-3-diabetes-symptoms-37368059
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