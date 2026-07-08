Названо три симптоми діабету, які з’являються вранці: зверніть на це увагу

Діабет — поширене захворювання, яке може призвести до серйозних ускладнень зі здоров’ям, якщо його не діагностувати. Однак є специфічні ознаки, які вказують на розвиток хвороби. Спеціаліст розповів про три ключові ранкові попереджувальні ознаки, на які варто звернути увагу.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

За словами фармацевта Аббаса Канані, три ключові ознаки діабету можуть проявитися з моменту пробудження, пише видання Mirror. Симптоми діабету буває надзвичайно важко помітити, оскільки вони не завжди викликають у погане самопочуття, а це означає, що безліч людей можуть навіть не підозрювати про наявність у них цього захворювання.

Спеціаліст виділяє три фізичні відчуття, які можуть свідчити про діабет 2 типу, і всі вони можуть проявлятися після пробудження. Це — підвищена спрага, голод або часте бажання мочитися.

Полідипсія, або надмірна спрага — один із "початкових" симптомів діабету. Хоча відчуття спраги час від часу є цілком нормальним, відчуття постійної або надзвичайно сильної спраги, навіть після вживання рідини, може бути ознакою захворювання.

Поліфагія, або надмірний голод, вважається однією з трьох основних ознак діабету, що підтверджено Національною службою охорони здоров'я. Коли у людини діабет 2 типу, організму важко отримувати енергію з їжі, що споживається, що може призвести до постійного та непереборного голоду.

Поліурія, що означає повторювану потребу сечовипускань частіше, ніж зазвичай.

Лікарі рекомендують звернутися до свого сімейного лікаря "якомога швидше", якщо ви помітили будь-які симптоми, які можуть свідчити про діабет. Простий аналіз крові може визначити, чи є у вас це захворювання.

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