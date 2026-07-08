Названы три симптома диабета, которые появляются утром: обратите на это внимание

Диабет – распространенное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям со здоровьем, если его не диагностировать. Однако есть специфические признаки, указывающие на развитие болезни. Специалист рассказал о трех ключевых утренних предупреждающих признаках, на которые стоит обратить внимание.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

По словам фармацевта Аббаса Канани, три ключевых признака диабета могут проявиться с момента пробуждения, пишет издание Mirror. Симптомы диабета бывает очень трудно заметить, поскольку они не всегда вызывают в плохом самочувствии, а это значит, что множество людей могут даже не подозревать о наличии у них этого заболевания.

Специалист выделяет три физических ощущения, которые могут свидетельствовать о диабете 2 типа, и все они могут проявляться после пробуждения. Это – повышенная жажда, голод или частое желание мочиться.

Полидипсия, или чрезмерная жажда – один из "начальных" симптомов диабета. Хотя чувство жажды время от времени вполне нормально, чувство постоянной или чрезвычайно сильной жажды, даже после употребления жидкости, может быть признаком заболевания.

Полифагия, или чрезмерный голод, считается одним из трех основных признаков диабета, что подтверждено Национальной службой здравоохранения. Когда у человека диабет 2 типа, организму трудно получать энергию из потребляемой пищи, что может привести к постоянному и непреодолимому голоду.

Полиурия, что означает повторяющуюся потребность мочеиспусканий чаще обычного.

Врачи рекомендуют обратиться к своему семейному врачу "как можно скорее", если вы заметили любые симптомы, которые могут свидетельствовать о диабете. Простой анализ крови может определить, есть ли у вас это заболевание.

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