Названо ранні симптоми захворювань печінки, які часто ігнорують

Печінка фільтрує токсини, виробляє жовч, регулює обмін речовин та підтримує імунну систему. Печінка має здатність до відновлення, однак перевантаження, неправильне харчування, вживання алкоголю та інфекції значно погіршують стан здоров'я органу.

Проблеми з печінкою. Ілюстративне фото

ТОП ранніх симптомів захворювань печінки, про які варто знати:

Постійна втома та слабкість — один із найчастіших ранніх сигналів проблем з печінкою. Людина може відчувати виснаження навіть після повноцінного відпочинку. Причина в тому, що печінка перестає ефективно очищати кров від токсинів, і організм витрачає більше енергії на базові процеси.

Зниження апетиту та відчуття нудоти — також ранні симптоми, які часто списують на проблеми зі шлунком. Насправді це може бути ознакою порушення роботи печінки.

Свербіж без видимих висипань, поява судинних "зірочок" або легкі синці - свідчать про порушення вироблення факторів згортання крові та накопичення білірубіну. Жовтяничний відтінок шкіри чи очей є більш очевидним симптомом, але він часто з’являється вже тоді, коли хвороба вже прогресує.

Збільшення живота через накопичення рідини, проблеми зі сном, а також зміни ваги без очевидних причин — це свідчить про серйозні порушення у роботі печінки. Часто люди ігнорують ці прояви, вважаючи їх наслідком стресу чи неправильного харчування.

Медики наголошують, що своєчасне звернення до лікаря при появі навіть легких симптомів може врятувати життя. Рання діагностика дозволяє уникнути переходу хвороби у небезпечні стадії, такі як цироз чи печінкова недостатність.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які овочі можуть вилікувати печінку.



