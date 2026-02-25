Названы ранние симптомы заболеваний печени, которые часто игнорируют

Печень отфильтровывает токсины, производит желчь, регулирует обмен веществ и поддерживает иммунную систему. Печень обладает способностью к восстановлению, однако перегрузка, неправильное питание, употребление алкоголя и инфекции значительно ухудшают состояние здоровья органа.

Проблемы с печенью. Иллюстративное фото

ТОП ранних симптомов заболеваний печени, о которых следует знать:

Постоянная усталость и слабость – один из самых частых ранних сигналов проблем с печенью. Человек может ощущать истощение даже после полноценного отдыха. Причина в том, что печень перестает эффективно очищать кровь от токсинов и организм тратит больше энергии на базовые процессы.

Снижение аппетита и ощущение тошноты – также ранние симптомы, часто списывающие на проблемы с желудком. На самом деле это может являться признаком нарушения работы печени.

Зуд без видимых высыпаний, появление сосудистых "звездочек" или легкие кровоподтеки — свидетельствуют о нарушении выработки факторов свертывания крови и накоплении билирубина. Желтушный оттенок кожи или глаз является более очевидным симптомом, но он часто появляется уже тогда, когда болезнь уже прогрессирует.

Увеличение живота из-за накопления жидкости, проблем со сном, а также изменения веса без очевидных причин — это свидетельствует о серьезных нарушениях в работе печени. Часто люди игнорируют эти проявления, считая их следствием стресса или неправильного питания.

Медики отмечают, что своевременное обращение к врачу при появлении даже легких симптомов может спасти жизнь. Ранняя диагностика позволяет избежать перехода болезни в опасные стадии, такие как цирроз или печеночная недостаточность.

