Названо прихований симптом хвороби Паркінсона, який з'являється за роки до тремора

Хвороба Паркінсона — це хронічне нейродегенеративне захворювання, що вражає нервову систему, спричиняючи рухові порушення через дефіцит дофаміну.

Хвороба Паркінсона. Ілюстративне фото

Хвороба характеризується тремором, скутістю або напругою м’язів, уповільненістю рухів. Також захворювання супроводжується різними психологічними симптомами, включаючи тривогу, депресію та проблеми з пам'яттю, пише видання Express.

Лікарі наголошують, що три найпоширеніші симптоми хвороби впливають переважно на фізичну мобільність. Однак існує один прихований симптом, який може проявлятися на роки раніше за інші. За даними Національної служби охорони здоров'я (Велика Британія), у деяких людей одним із найперших ознак хвороби Паркінсона є втрата нюху або аносмія. Цей симптом виникає за кілька років до розвитку інших симптомів. Parkinson’s UK зазначає, що 95% людей із цим захворюванням відчувають втрату або погіршення нюху “певною мірою”, пише видання.

Інші ознаки хвороби Паркінсона, за даними лікарів, включають:

труднощі з рівновагою — збільшується ймовірність падіння та отримання травм,

нервовий дискомфорт — може викликати неприємні відчуття, такі як печіння, холод або оніміння,

надмірне вироблення слини (слинотеча),

проблеми з сечовипусканням – включаючи потребу частого пробудження вночі для сечовипускання або мимовільне сечовипускання (нетримання сечі),

запор,

проблеми зі сном (безсоння) — це може спричинити сильну сонливість у денний час,

проблеми з ковтанням (дисфагія) — це може призвести до недоїдання та зневоднення,

сексуальні труднощі — нездатність досягти або підтримувати ерекцію (ерективна дисфункція) або проблеми із сексуальним збудженням та досягненням кульмінації (сексуальна дисфункція),

запаморочення, проблеми із зором або непритомність при переході з положення сидячи або лежачи у положення стоячи — спричинені раптовим падінням артеріального тиску.

надмірне потовиділення (гіпергідроз).

