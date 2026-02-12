Назван скрытый симптом болезни Паркинсона, который появляется за годы до тремора

Болезнь Паркинсона – это хроническое нейродегенеративное заболевание, поражающее нервную систему, вызывая двигательные нарушения из-за дефицита дофамина.

Болезнь Паркинсона. Иллюстративное фото

Болезнь характеризуется тремором, скованностью или напряжением мышц, замедленностью движений. Также заболевание сопровождается разными психологическими симптомами, включая тревогу, депрессию и проблемы с памятью, пишет издание Express.

Врачи отмечают, что три наиболее распространенных симптома болезни влияют преимущественно на физическую мобильность. Однако существует один скрытый симптом, который может проявляться на годы раньше других. По данным Национальной службы здравоохранения (Великобритания), у некоторых людей одним из первых признаков болезни Паркинсона является потеря обоняния или аносмия. Этот симптом возникает за несколько лет до развития других симптомов. Parkinson's UK отмечает, что 95% людей с этим заболеванием испытывают потерю или ухудшение обоняния "в определенной степени", пишет издание.

Другие признаки болезни Паркинсона, по данным врачей, включают:

трудности с равновесием — увеличивается вероятность падения и получения травм,

нервный дискомфорт – может вызвать неприятные ощущения, такие как жжение, холод или онемение,

чрезмерная выработка слюны (слюнотечение),

проблемы с мочеиспусканием – включая потребность частого пробуждения ночью для мочеиспускания или самопроизвольное мочеиспускание (недержание мочи),

запор,

проблемы со сном (бессонница) — это может вызвать сильную сонливость в дневное время,

проблемы с проглатыванием (дисфагия) — это может привести к недоеданию и обезвоживанию,

сексуальные трудности – неспособность достичь или поддерживать эрекцию (эрективная дисфункция) или проблемы с сексуальным возбуждением и достижением кульминации (сексуальная дисфункция),

головокружение, проблемы со зрением или обморок при переходе из положения сидя или лежа в положение стоя – вызваны внезапным падением артериального давления.

чрезмерное потоотделение (гипергидроз).

