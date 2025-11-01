logo_ukra

Названо несподівану ознаку захворювань серця: цей симптом легко проігнорувати
Названо несподівану ознаку захворювань серця: цей симптом легко проігнорувати

Несподіваний симптом, який вказує на проблеми із серцем: що варто перевірити

1 листопада 2025, 00:35
Проблеми із серцем проявляються багатьма ознаками, однак деякі з них — неочікувані, і їх можна легко проігнорувати. Тим паче, що вони схожі на симптоми інфекційного захворювання. 

Названо несподівану ознаку захворювань серця: цей симптом легко проігнорувати

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Так, втрата нюху була одним із головних симптомів Covid. Однак ця ознака може бути ранньою ознакою ризику розвитку серцевих захворювань, пише видання Daily mail.

“Команда дослідників з Мічиганського державного університету виявила кореляцію між поганим нюхом та ймовірністю діагностики ішемічної хвороби серця (ІХС)”, — пише видання. 

Зазначається, що ішемічна хвороба серця виникає, коли кровопостачання серця блокується або переривається накопиченням жирових речовин у коронарних артеріях, що викликає стенокардію (біль у грудях), серцеві напади та серцеву недостатність. При цьому лікарі зазначають, що часто цю потенційно смертельну хворобу виявляють на пізніх стадіях, адже люди часто не звертаються до лікаря та не знають про захворювання. 

Провідний дослідник доктор Хонлей Чен, професор епідеміології та біостатистики в Університеті штату Мічиган, зазначив, що хоча поганий нюх може бути спричинений фізичними проблемами, такими як поліпи носа або нейродегенеративні захворювання, такі як деменція, він також може бути пов'язаний з нездоровою серцево-судинною системою. Це пояснюється тим, що пошкоджені кровоносні судини в носі можуть негативно вплинути на його функціональність, пише видання. Зазначається, що зниження нюху було пов'язане з деякими ранніми ознаками накопичення бляшок в артеріях, що може призвести до ІХС.

Дослідники пояснили, що висновки є попередніми і потрібні подальші дослідження, підтвердити ці спостереження та вивчити можливі пояснення.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що приховану правду про здоров'я серця розповість одна частина тіла.




Джерело: https://www.dailymail.co.uk/health/article-15242385/simple-smell-test-detect-heart-disease-risk-older-adults.html
