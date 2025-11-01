Назван неожиданный признак заболеваний сердца: этот симптом легко проигнорировать

Проблемы с сердцем проявляются многими признаками, однако некоторые из них неожиданны, и их можно легко проигнорировать. Тем более что они похожи на симптомы инфекционного заболевания.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Да, потеря обоняния была одним из главных симптомов Covid. Однако этот признак может являться ранним признаком риска развития сердечных заболеваний, пишет издание Daily mail.

"Команда исследователей из Мичиганского государственного университета обнаружила корреляцию между плохим обонянием и вероятностью диагностики ишемической болезни сердца (ИБС)", — пишет издание.

Отмечается, что ишемическая болезнь сердца возникает, когда кровоснабжение сердца блокируется или прерывается накоплением жировых веществ в коронарных артериях, что вызывает стенокардию (боль в груди), сердечные приступы и сердечную недостаточность. При этом врачи отмечают, что часто потенциально смертельную болезнь обнаруживают на поздних стадиях, ведь люди часто не обращаются к врачу и не знают о заболевании.

Ведущий исследователь доктор Хонлей Чен, профессор эпидемиологии и биостатистики в Университете штата Мичиган, отметил, что хотя плохое обоняние может быть вызвано физическими проблемами, такими как полипы носа или нейродегенеративные заболевания, такие как деменция, оно также может быть связан с нездоровой сердечно-сосудистой системой. Это объясняется тем, что поврежденные кровеносные сосуды в носу могут негативно отразиться на его функциональности, пишет издание. Отмечается, что снижение обоняния было связано с некоторыми ранними признаками накопления бляшек в артериях, что может привести к ИБС.

Исследователи объяснили, что выводы предварительные и необходимы дальнейшие исследования, подтвердить эти наблюдения и изучить возможные объяснения.

