Названо напій, який сприяє швидкому одужанню під час хвороби
commentss НОВИНИ Всі новини

Названо напій, який сприяє швидкому одужанню під час хвороби

Користь води для здоров'я просто величезна

25 жовтня 2025, 10:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Під час хвороби організм потребує не тільки ліків, а й достатнього зволоження. Звичайна вода залишається найефективнішим напоєм для підтримки сил та відновлення, адже вона допомагає знизити температуру, полегшити симптоми та прискорити одужання.

Названо напій, який сприяє швидкому одужанню під час хвороби

Вода. Фото: з відкритих джерел

Вся справа в тому, що, коли ви хворієте на застуду, грип, алергію або іншу інфекцію, то організм сильно втрачає рідину і має підвищену метаболічну потребу для боротьби з хворобою. Підтримка водного балансу важлива, оскільки вона запобігає зневодненню, яке може негативно вплинути на одужання.

Такі симптоми, як пітливість, лихоманка, блювання та діарея, можуть спричинити втрату рідини та електролітів, що призводить до зневоднення. Також це може згущувати слиз і погіршувати кровообіг, ускладнюючи для ваших імунних клітин доступ до місць інфекції та знищення будь-яких бактерій чи вірусів.

Користь води для здоров'я величезна. Вона стабілізує об'єм крові. Регулярне споживання рідини допомагає організму працювати на клітинному рівні. Належна гідратація потенційно може скоротити час відновлення під час хвороби.

Вода підтримує імунну систему. Вживання достатньої кількості води тісно пов'язане з тим, як організм виробляє захист від хвороб.

Дослідження, опубліковане в журналі "Прикладна фізіологія", показало, що зневоднення може підвищити рівень кортизолу, який може пригнічувати функції імунної системи для боротьби з інфекцією.

Вода регулює температуру тіла та лімфоток. Вода допомагає підтримувати лімфатичний потік, необхідний транспортування імунних клітин. Також вона допомагає ниркам виводити з крові відходи та запальні побічні продукти, що утворюються під час інфекції.

Крім того, вода покращує настрій. У Британському журналі харчування йдеться, що під час хвороби вода також може допомогти почуватися менш млявим. Підтримка водного балансу може покращити когнітивні функції та настрій.

Навіть легке зневоднення може погіршити пам'ять, настрій та здатність зосереджуватися.

Джерело: https://www.realsimple.com/what-to-drink-when-you-are-sick-11835026
