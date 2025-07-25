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Ученые назвали популярный напиток, который забирает энергию

Влияние кофе на мозг во время сна: результаты исследования

25 июля 2025, 20:20
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Кречмаровская Наталия

Новое исследование показало, что употребление только двух чашек кофе после полудня может перевести мозг в более возбужденное и динамичное состояние в течение ночи, что негативно влияет на общий уровень энергии.

Ученые назвали популярный напиток, который забирает энергию

Усталость. Иллюстративное фото

Канадские исследователи заявили, что кофеин — один из самых распространенных стимуляторов в мире — может менять структуру и мозговую деятельность во время разных стадий сна, пишет издание Daily mail.

Результаты исследования показали, что кофеин влияет на активность мозга во время фазы быстрого сна (NREM) – стадии цикла, которая считается спокойной. Эта стадия делится на три отдельные фазы: человек засыпает, а затем переходит от легкого сна к глубокому. В этот момент дыхание, мозговая деятельность и сердечный ритм человека обычно замедляются, температура тела падает, а движения глаз прекращаются. Это восстановительная фаза, которая помогает организму восстанавливать ткани и мышцы, а также укреплять иммунную систему.

Исследователи проанализировали, как кофеин влияет на мозг и здоровье сна в разных возрастных группах. Издание отмечает, что младшие люди от 20 до 27 лет были более подвержены стимулирующему влиянию кофеина во время фазы быстрого сна (REM) по сравнению с людьми среднего возраста. Исследователи предположили, что это может быть связано с тем, что у пожилых людей в мозгу меньше аденозиновых рецепторов. Однако во время фазы быстрого сна влияние кофеина было в целом одинаковым для всех возрастов.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что кофеин обладает способностью перестраивать мозг и влиять на то, как хорошо человек спит.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет с организмом, если на месяц отказаться от кофе.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-14915237/coffee-brain-sleep-age.html
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