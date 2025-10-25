Назван напиток, который способствует быстрому выздоровлению во время болезни

Во время болезни организм нуждается не только в лекарствах, но и в достаточном увлажнении. Обычная вода остается самым эффективным напитком для поддержания сил и восстановления, ведь она помогает снизить температуру, облегчить симптомы и ускорить выздоровление.

Вода. Фото: из открытых источников

Все дело в том, что, когда вы болеете простудой, гриппом, аллергией или другой инфекцией, то организм сильно теряет жидкость и имеет повышенную метаболическую потребность для борьбы с болезнью. Поддержание водного баланса важно, поскольку оно предотвращает обезвоживание, которое может негативно повлиять на выздоровление.

Такие симптомы, как потливость, лихорадка, рвота и диарея, могут вызвать потерю жидкости и электролитов, что приводит к обезвоживанию. Также это может сгущать слизь и ухудшать кровообращение, затрудняя для ваших иммунных клеток доступ к местам инфекции и уничтожения любых бактерий или вирусов.

Польза воды для здоровья огромная. Она стабилизирует объем крови. Регулярное потребление жидкости помогает организму функционировать на клеточном уровне. Надлежащая гидратация потенциально может сократить время восстановления во время болезни.

Вода поддерживает иммунную систему. Употребление достаточного количества воды тесно связано с тем, как организм вырабатывает защиту от болезней.

Исследование, опубликованное в журнале "Прикладной физиологии", показало, что обезвоживание может повысить уровень кортизола, который может подавлять функции иммунной системы для борьбы с инфекцией.

Вода регулирует температуру тела и лимфоток. Вода помогает поддерживать лимфатический поток, который необходим для транспортировки иммунных клеток. Также она помогает почкам выводить из крови отходы и воспалительные побочные продукты, образующиеся во время инфекции.

Кроме того, вода улучшает настроение. В Британском журнале питания говорится, что во время болезни вода также может помочь чувствовать себя менее вялым. Поддержание водного баланса может улучшить когнитивные функции и настроение.

Даже легкое обезвоживание может ухудшить память, настроение и способность сосредотачиваться.

Читайте также на портале "Комментарии" — ученые назвали популярный напиток, который забирает энергию.



