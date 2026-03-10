Названо головні причини розвитку виразки шлунку: це провокує гострий стан

Виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки лікарі розглядають не просто як локальне пошкодження слизової оболонки, а як складний патологічний процес. Він виникає внаслідок дисбалансу між захисними механізмами організму та агресивними факторами середовища.

Проблеми зі шлунком. Ілюстративне фото

Головною причиною розвитку виразки у всьому світі називають бактеріальну інфекцію, спричинену мікроорганізмом Helicobacter pylori. Ця бактерія може виживати у надзвичайно кислому середовищі шлунка, при цьому поступово руйнує захисний шар слизу. Коли бар’єр слабшає, шлунковий сік починає роз'їдати власні тканини органа — як наслідок утворюються відкриті рани. Сама бактерія є в організмі великої кількості людей, однак активна фаза хвороби розвивається лише під впливом додаткових обставин.

Друга причина розвитку виразки — тривале та безконтрольне вживання нестероїдних протизапальних препаратів. Багато людей звикли приймати знеболювальні засоби при найменшому дискомфорті. Однак препарати мають руйнівний вплив на хімічний захист шлунка. Ці ліки блокують вироблення певних ферментів, які відповідають за регенерацію слизової оболонки та підтримання нормального кровотоку в стінках органа. Особливо небезпечне тривале вживання препаратів для людей похилого віку.

Третя причина розвитку виразки шлунка — спосіб життя. Лікарі переконані, що це відіграє критичну роль у формуванні сприятливого середовища для хвороби. Серед основних загроз — куріння та вживання алкоголю. Алкоголь у великих кількостях діє як прямий подразник, викликаючи запалення стінок шлунка та роблячи їх вразливими до дії травних ферментів. Куріння суттєво уповільнює процеси загоєння та підвищує кислотність шлункового соку.

