Названы главные причины развития язвы желудка: это провоцирует острое состояние

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки врачи рассматривают не просто как локальное повреждение слизистой, а как сложный патологический процесс. Он возникает из-за дисбаланса между защитными механизмами организма и агрессивными факторами среды.

Проблемы с желудком. Иллюстративное фото

Главной причиной развития язвы во всем мире называют бактериальную инфекцию, вызванную микроорганизмом Helicobacter pylori. Эта бактерия может выживать в очень кислой среде желудка, при этом постепенно разрушает защитный слой слизи. Когда барьер слабеет, желудочный сок начинает разъедать собственные ткани органа – как следствие образуются открытые раны. Самая бактерия есть в организме большого количества людей, однако активная фаза болезни развивается только под влиянием дополнительных обстоятельств.

Вторая причина развития язвы – длительное и бесконтрольное употребление нестероидных противовоспалительных препаратов. Многие привыкли принимать обезболивающие средства при малейшем дискомфорте. Однако препараты оказывают разрушительное влияние на химическую защиту желудка. Эти лекарства блокируют выработку определенных ферментов, отвечающих за регенерацию слизистой оболочки и поддержание нормального кровотока в стенках органа. Особенно опасно длительное употребление препаратов для пожилых людей.

Третья причина развития язвы желудка – способ жизни. Врачи уверены, что это играет критическую роль в формировании благоприятной среды для болезни. Среди основных угроз – курение и употребление алкоголя. Алкоголь в больших количествах действует как прямой раздражитель, вызывая воспаление стенок желудка и делая их уязвимыми к действию пищеварительных ферментов. Курение существенно замедляет процессы заживления и повышает кислотность желудочного сока.

