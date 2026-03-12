Названо головні причини гастриту: 8 основних загроз

Одним із найпоширеніших захворювань шлунково-кишкового тракту називають гастрит. Захворювання виникає через запалення слизової оболонки шлунка. Причинами хвороби можуть як зовнішні, так і внутрішні фактори. А поєднання цих причин часто призводить до серйозних проблем зі здоров’ям.

Проблеми зі шлунком. Ілюстративне фото

Головні причини гастриту, про які варто знати:

Інфекція Helicobacter pylori — одна з головних причин розвитку гастриту. Бактерія пошкоджує слизову оболонку шлунка — викликає запалення та підвищує ризик утворення виразок. Більшість випадків хронічного гастриту, як показують дослідження, пов’язані саме з цією інфекцією.

Надмірне вживання алкоголю — алкоголь подразнює слизову оболонку шлунка, знижує її захисні властивості та сприяє розвитку запалення. Лікарі попереджають, що регулярне зловживання спиртними напоями значно підвищує ризик як гострого, так і хронічного гастриту.

Прийом нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) — причиною пошкодження слизової оболонки шлунка часто стають ліки на основі ібупрофену, аспірину чи напроксену. Вони знижують вироблення захисних речовин, що робить шлунок більш вразливим до кислоти.

Стрес та фізичні перевантаження — можуть викликати порушення роботи шлунка. Це призводить до підвищеної секреції кислоти та подразнення слизової, що створює сприятливі умови для розвитку гастриту.

Неправильне харчування — гостра, жирна чи надто солона їжа, а також нерегулярні прийоми їжі негативно впливають на стан шлунка. Це поступово руйнує захисний бар’єр слизової оболонки та сприяють запаленню.

Аутоімунні процеси — у деяких випадках організм починає атакувати власні клітини слизової оболонки шлунка. Це призводить до хронічного гастриту, який може тривати роками та викликати серйозні ускладнення.

Біліарний рефлюкс — слизову оболонку пошкоджує попадання жовчі зі шлунково-кишкового тракту назад у шлунок. Такий стан часто супроводжується хронічним запаленням та болем.

Вірусні інфекції — можуть викликати гастрит у людей зі слабким імунітетом.

