Названы главные причины гастрита: 8 основных угроз

Одним из наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта называют гастрит. Заболевание возникает из-за воспаления слизистой желудка. Причинами болезни могут быть как внешние, так и внутренние факторы. А сочетание этих причин часто приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Главные причины гастрита, о которых следует знать:

Инфекция Helicobacter pylori – одна из главных причин развития гастрита. Бактерия повреждает слизистую желудка — вызывает воспаление и повышает риск образования язв. Большинство случаев хронического гастрита, как показывают исследования, связаны именно с этой инфекцией.

Чрезмерное употребление алкоголя – алкоголь раздражает слизистую желудка, снижает ее защитные свойства и способствует развитию воспаления. Врачи предупреждают, что регулярное злоупотребление спиртными напитками значительно повышает риск острого и хронического гастрита.

Прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) — причиной повреждения слизистой желудка часто становятся лекарства на основе ибупрофена, аспирина или напроксена. Они снижают выработку защитных веществ, что делает желудок более уязвимым к кислоте.

Стресс и физические перегрузки – могут вызвать нарушение работы желудка. Это приводит к повышенной секреции кислоты и раздражению слизистой, что создает благоприятные условия для развития гастрита.

Неправильное питание – острая, жирная или слишком соленая пища, а также нерегулярные приемы пищи негативно влияют на состояние желудка. Это постепенно разрушает защитный барьер слизистой и способствует воспалению.

Аутоиммунные процессы – в некоторых случаях организм начинает атаковать собственные клетки слизистой желудка. Это приводит к хроническому гастриту, который может длиться годами и вызывать серьезные осложнения.

Билиарный рефлюкс – слизистую оболочку повреждает попадание желчи из желудочно-кишечного тракта обратно в желудок. Такое состояние часто сопровождается хроническим воспалением и болью.

Вирусные инфекции – могут вызвать гастрит у людей со слабым иммунитетом.

