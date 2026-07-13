Названо 5 симптомів високого тиску, які часто ігнорують: на що потрібно звернути увагу

Артеріальну гіпертензію називають "тихим вбивцею", адже більшість людей не відчувають жодних загрозливих симптомів високого тиску. Лікарі називають 5 небезпечних ознак, які вказують на розвиток гіпертонії.

Високий тиск. Ілюстративне фото

Видання Express пише про 5 тривожних ознак високого тиску:

Ранкові головні болі. Високий тиск може викликати постійні болі після пробудження. Спеціалісти наголошують, що не кожен ранковий головний біль обов'язково сигналізує про гіпертонію, однак на регулярні ранкові симптоми варто звернути увагу та проконсультуватися з лікарем.

Проблеми із зором. Гіпертонія може призводити до таких явищ, як затуманення, поява плям чи короткі епізоди "дивного" зору. Такі симптоми можуть бути наслідком тиску на дрібні судини очей, які особливо чутливі до змін артеріального тиску.

Задишка при мінімальному навантаженні. Про перевантаження серця може свідчити поява сильної втоми та утрудненого дихання навіть при підйомі сходами. Такі симптоми свідчать про те, що орган працює інтенсивніше, ніж має. Це є небезпечним для судинної системи.

Часті носові кровотечі. Насторожити мають регулярні або сильні кровотечі. Вони у поєднанні з іншими симптомами можуть сигналізувати про гіпертонію.

Відчуття тривоги чи неспокою. Цю ознаку люди часто ігнорують, через те, що вона не здається фізичною проблемою. Пацієнти розповідають, що у цьому стані відчувають, що щось не так, однак визначити причину не можуть.

Чим небезпечний високий тиск

Високий артеріальний тиск підвищує ризик інфаркту, інсульту, хвороб нирок та судинної деменції. Лікарі наголошують, що багато людей мають гіпертонію, однак не знають про це. Щоб виявити проблему, радять перевіряти свій тиск.

Поради лікарів:

Регулярно виміряти артеріальний тиск.

Звертати увагу на комбінацію симптомів, навіть якщо вони здаються незначними.

Дотримуватися здорового способу життя: фізична активність не менше 150 хвилин на тиждень, збалансоване харчування, контроль ваги.

При підозрі на гіпертонію варто звернутися до лікаря для діагностики та лікування.

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