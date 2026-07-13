Названы 5 симптомов высокого давления, которые часто игнорируют: на что нужно обратить внимание

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Кречмаровская Наталия
Артериальную гипертензию называют "тихим убийцей", ведь большинство людей не испытывают никаких угрожающих симптомов высокого давления. Врачи называют 5 опасных признаков, указывающих на развитие гипертонии.
Высокое давление. Иллюстративное фото
Издание Express пишет о 5 тревожных признаках высокого давления:
Утренняя головная боль. Высокое давление может вызвать постоянные боли после пробуждения. Специалисты отмечают, что не каждая утренняя головная боль обязательно сигнализирует о гипертонии, однако на регулярные утренние симптомы следует обратить внимание и проконсультироваться с врачом.
Проблемы со зрением. Гипертония может приводить к таким явлениям, как затуманивание, появление пятен или короткие эпизоды "странного" зрения. Такие симптомы могут быть следствием давления на мелкие сосуды глаз, особенно чувствительные к изменениям артериального давления.
Одышка при минимальной нагрузке. О перегрузке сердца может свидетельствовать появление сильной усталости и затрудненного дыхания даже при подъеме по лестнице. Такие симптомы свидетельствуют о том, что орган работает более интенсивно, чем имеет. Это опасно для сосудистой системы.
Частые носовые кровотечения. Насторожить имеют регулярные или сильные кровотечения. Они в сочетании с другими симптомами могут сигнализировать о гипертонии.
Чувство тревоги или беспокойства. Этот признак люди часто игнорируют, потому что он не кажется физической проблемой. Пациенты рассказывают, что в этом состоянии чувствуют, что что-то неверно, однако определить причину не могут.
Высокое артериальное давление повышает риск инфаркта, инсульта, болезней почек и сосудистой деменции. Врачи отмечают, что многие имеют гипертонию, однако не знают об этом. Чтобы обнаружить проблему, советуют проверять свое давление.
Советы врачей:
Регулярно измерить артериальное давление.
Обращать внимание на комбинацию симптомов даже если они кажутся незначительными.
Соблюдать здоровый образ жизни: физическая активность не менее 150 минут в неделю, сбалансированное питание, контроль веса.
При подозрении на гипертонию следует обратиться к врачу для диагностики и лечения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой продукт защитит от высокого артериального давления.