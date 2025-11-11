Названо 4 продукти, які допоможуть полегшити запор

Запор може стати серйозною проблемою. Поява може сигналізувати про порушення у роботі шлунково-кишкового тракту або бути наслідком серйозних захворювань.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Запор може супроводжуватися такими симптомами, як здуття живота, спазми та нудота, пише видання Independent.

Однією з причин появи запору, як пише видання, спеціалісти називають споживання недостатньої кількості клітковини. Для оптимального здоров'я щоденна норма клітковини становить від 25 до 38 г.

“Збільшення споживання клітковини вважається методом першої лінії лікування запору, оскільки воно допомагає розм’якшити стілець і покращити частоту випорожнень з мінімальними побічними ефектами”, — пише видання.

Вирішальне значення також має гідратація. Як зазначає видання, вона працює разом із клітковиною для підтримки м’якшої консистенції калу для легшого випорожнення.

Продукти, багаті на клітковину, які можуть допомогти полегшити запор, включають:

зелений горошок,

нут,

сочевицю,

малину.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що кава має чимало переваг для здоров'я. Лікар Національної служби охорони здоров'я Каран Радж закликав людей пити один напій для кращого травлення. За його словами, корисним для травлення є еспресо. Лікар пояснив, що гіркі сполуки кофеїну стимулюють секрецію шлункової кислоти та блукаючий нерв, що збільшує моторику кишківника.

Однак вживання такого напою, як капучино, варто уникати через вміст молока. Воно, хоча й багате на поживні речовини, однак уповільнює швидкість спорожнення шлунка. Крім того, казеїновий білок і лактоза з молока потребують ще більшого перетравлення.



