Названы 4 продукта, которые помогут облегчить запор

Запор может стать серьезной проблемой. Появление может сигнализировать о нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта или являться следствием серьезных заболеваний.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Запор может сопровождаться такими симптомами, как вздутие живота, спазмы и тошнота, пишет Independent.

Одной из причин появления запора, как пишет издание, специалисты называют потребление недостаточного количества клетчатки. Для оптимального здоровья ежедневная норма клетчатки составляет от 25 до 38 г.

"Увеличение потребления клетчатки считается методом первой линии лечения запора, поскольку оно помогает размягчить стул и улучшить частоту стула с минимальными побочными эффектами", — пишет издание.

Решающее значение имеет гидратация. Как отмечает издание, она работает вместе с клетчаткой для поддержки более мягкой консистенции кала для более легкого стула.

Продукты, богатые клетчаткой, которые могут помочь облегчить запор, включают:

зеленый горошек,

нут,

чечевицу,

малину.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что кофе имеет немало преимуществ для здоровья. Врач Национальной службы здравоохранения Каран Радж призвал людей пить один напиток для лучшего пищеварения. По его словам, полезным для пищеварения является эспрессо. Врач объяснил, что горькие соединения кофеина стимулируют секрецию желудочной кислоты и блуждающий нерв, что увеличивает моторику кишечника.

Однако употребление такого напитка, как капучино, следует избегать из-за содержания молока. Оно, хотя и богато питательными веществами, замедляет скорость опорожнения желудка. Кроме того, казеиновый белок и лактоза из молока требуют еще большего переваривания.



