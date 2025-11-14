Найефективніші домашні засоби, які допоможуть швидше подолати застуду

Нежить, закладений ніс, кашель, біль та гарячка — типові симптоми застуди. Лікарі пояснюють, що миттєвого лікування від застуди не існує.

Лікування. Ілюстративне фото

Однак деякі способи допоможуть скоротити її тривалість та швидше одужати, пише видання Independent.

Засіб від болю в горлі — покращує стан полоскання солоною водою. Для цього потрібно змішати приблизно пів чайної ложки солі в одній склянці теплої води — розчином полоскати горло.

Продукти проти застуди — за словами лікарів, правильне харчування, вітамін C і цинк можуть дещо скоротити тривалість застуди, якщо їх приймати на ранньому етапі. Варто вживати свіжі фрукти та овочі, такі як ківі, перець і броколі, оскільки вони також містять поліфеноли, які зміцнюють імунітет і здоров’я кишківника.

Напої проти застуди — лікарі радять під час застуди відмовитися від вживання кофеїну та алкоголю. Натомість корисно пити багато води, трав’яних чаїв і бульйонів.

Засіб від закладеності носа — при перших симптомах застуди варто скористатися бар’єрним назальним спреєм, щоб покрити слизову носа і горла та запобігти поширенню вірусу. Такі спреї можуть або повністю зупинити розвиток застуди, або скоротити її тривалість приблизно на два дні. Якщо застуда вже почалася лікарі радять промивання носа. Для цього потрібно змішати в пляшці кип'ячену охолоджену воду, сіль і харчову соду — отриманий розчин влити у кожну ніздрю. Закладеність носа можна зняти вдихаючи пару.

Засоби при болю та гарячці — “розумним вибором” лікарі називають знеболювальні з домашньої аптечки, наприклад парацетамол. Зазначають, що ці ліки ефективніші за антибіотики.

Також доктор Олой Отулана наголосив на необхідності відпочинку. За його словами, багато людей намагаються перетерпіти застуду, але організму потрібна енергія для імунної відповіді.

“Сон допомагає регулювати імунну функцію, тому це один із найпотужніших способів боротьби із застудою”, — підкреслив лікар.

