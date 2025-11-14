Самые эффективные домашние средства, которые помогут быстрее преодолеть простуду

Насморк, заложенный нос, кашель, боль и лихорадка – типичные симптомы простуды. Врачи объясняют, что мгновенного лечения от простуды не существует.

Однако некоторые способы помогут сократить ее продолжительность и быстрее поправиться, пишет издание Independent.

Средство от боли в горле – улучшает состояние полоскания соленой водой. Для этого нужно смешать примерно полчайной ложки соли в одном стакане теплой воды – раствором полоскать горло.

Продукты против простуды – по словам врачей, правильное питание, витамин C и цинк могут несколько сократить продолжительность простуды, если их принимать на раннем этапе. Следует употреблять свежие фрукты и овощи, такие как киви, перец и брокколи, поскольку они также содержат полифенолы, укрепляющие иммунитет и здоровье кишечника.

Напитки против простуды – врачи советуют во время простуды отказаться от употребления кофеина и алкоголя. Полезно пить много воды, травяных чаев и бульонов.

Средство от заложенности носа – при первых симптомах простуды следует воспользоваться барьерным назальным спреем, чтобы покрыть слизистую носа и горла и предотвратить распространение вируса. Такие спреи могут либо полностью остановить развитие простуды, либо сократить ее длительность примерно на два дня. Если простуда уже началась, врачи советуют промывание носа. Для этого нужно смешать в бутылке кипяченую охлажденную воду, соль и пищевую соду — полученных раствор влить в каждую ноздрю. Заложенность носа можно снять вдыхая пар.

Средства при боли и горячке — "умным выбором" врачи называют обезболивающие из домашней аптечки, например парацетамол. Отмечают, что это лекарство эффективнее антибиотиков.

Также доктор Олой Отулана отметил необходимость отдыха. По его словам, многие пытаются претерпеть простуду, но организму нужна энергия для иммунного ответа.

"Сон помогает регулировать иммунную функцию, поэтому это один из самых мощных способов борьбы с простудой", — подчеркнул врач.

