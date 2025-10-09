logo_ukra

Мовчазні вбивці: 4 ознаки серцевого нападу, які легко проґавити

Організм може заздалегідь попередити про серцевий напад. Лікарка назвала 4 малопомітні симптоми, які можуть врятувати життя.

9 жовтня 2025, 09:30
Автор:
Клименко Елена

Наш організм може за місяць дати тривожні сигнали про наближення серцевого нападу. Лікарка із Сіднея Сенді Ян із клініки Ur Family Practice наголошує — ці симптоми часто ігнорують, хоча вони можуть врятувати життя.

Мовчазні вбивці: 4 ознаки серцевого нападу, які легко проґавити

1. Нудота та запаморочення

Ці прояви часто списують на втому, спеку чи стрес. Проте, якщо немає очевидної причини (наприклад, ліки чи інфекція), це може свідчити про проблеми з кровообігом.

2. Хронічна втома та головний біль

Йдеться не про звичайну втому після робочого дня, а про постійне виснаження, яке не минає навіть після сну. Якщо супроводжується головним болем — це може бути сигналом порушення роботи серця.

3. Оніміння тіла

Раптове оніміння руки, ноги або частини обличчя може вказувати на проблеми з кровообігом, що пов’язано як із серцевим нападом, так і з ризиком інсульту. Особливо насторожливий симптом — оніміння однієї сторони тіла 

4. Погіршення зору

Несподівані порушення зору, як-от розмитість, подвійне бачення чи "затемнення" перед очима, можуть бути пов’язані з блокуванням кровотоку до сітківки або зорових центрів у мозку.

Лікарі нагадують: серцевий напад — це не лише біль у грудях. Він може маскуватися під нудоту, біль у спині чи щелепі, запаморочення та інші симптоми. 

Порада фахівців: якщо будь-який із симптомів триває понад 10 хвилин або повторюється — не зволікайте й звертайтесь до лікаря.

Як вже писали "Коментарі", лікарі зазначають, що запальні процеси можуть негативно впливати на стан очей, спричиняючи появу виділень, почервоніння, а також розширення кровоносних судин. Подібні симптоми часто свідчать про глибші проблеми зі здоров’ям.



