Молчаливые убийцы: 4 признака сердечного приступа, которые легко упустить
Молчаливые убийцы: 4 признака сердечного приступа, которые легко упустить

Организм может заранее предупредить о сердечном приступе. Врач назвала 4 малозаметных симптома, которые могут спасти жизнь.

9 октября 2025, 09:30
Автор:
Клименко Елена

Наш организм может за месяц дать тревожные сигналы о приближении сердечного приступа. Врач из Сиднея Сэнди Ян из клиники Ur Family Practice отмечает: эти симптомы часто игнорируют, хотя они могут спасти жизнь.

Молчаливые убийцы: 4 признака сердечного приступа, которые легко упустить

1. Тошнота и головокружение

Эти проявления часто списывают на усталость, жару или стресс. Однако если нет очевидной причины (например, лекарства или инфекция), это может свидетельствовать о проблемах с кровообращением.

2. Хроническая усталость и головная боль

Речь идет не об обычной усталости после рабочего дня, а о постоянном истощении, которое не проходит даже после сна. Если сопровождается головной болью, это может быть сигналом нарушения работы сердца.

3. Онемение тела

Внезапное онемение руки, ноги или части лица может указывать на проблемы с кровообращением, что связано как с сердечным приступом, так и с риском инсульта. Особенно насторожительный симптом — онемение одной стороны тела

4. Ухудшение зрения

Неожиданные нарушения зрения, такие как размытость, двойное видение или "затемнение" перед глазами, могут быть связаны с блокированием кровотока к сетчатке или зрительным центрам в мозге.

Врачи напоминают: сердечный приступ – это не только боль в груди. Он может маскироваться под тошноту, боли в спине или челюсти, головокружение и другие симптомы.

Как уже писали "Комментарии", врачи отмечают, что воспалительные процессы могут негативно влиять на состояние глаз, повлекая за собой появление выделений, покраснение, а также расширение кровеносных сосудов. Подобные симптомы часто свидетельствуют о более глубоких проблемах со здоровьем. 



