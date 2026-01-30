logo_ukra

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Людина розмовляє уві сні: про які проблеми це може свідчити
commentss НОВИНИ Всі новини

Людина розмовляє уві сні: про які проблеми це може свідчити

Епізоди розмов у сні часто трапляються короткими періодами по 3-10 секунд

30 січня 2026, 09:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Багато людей розмовляють уві сні і навіть не усвідомлюють цього. В основному це безпечно, але інтенсивні або часті випадки можуть свідчити про порушення сну, недосипання або психологічні проблеми.

Людина розмовляє уві сні: про які проблеми це може свідчити

Сон. Фото: із відкритих джерел

У журналі Sleep говориться, що розмови уві сні можуть відбуватися будь-коли під час сну.

Під час фази швидкого сну активність мозку посилюється, що призводить до швидкого руху очей, прискорення дихання та серцевого ритму, а також появи сновидінь.

Люди, які говорять уві сні, можуть навіть лаятись, кричати, сміятися чи шепотіти.

Епізоди розмов у сні часто трапляються короткими періодами по 3-10 секунд. Люди, які можуть хронічно розмовляти уві сні чи робити це періодами.

Коли це трапляється, то людина може не пам'ятати, що розмовляла.

Точна причина розмов уві сні до кінця не вивчена. Люди з хворобою Паркінсона, посттравматичним стресовим розладом та розладом поведінки частіше починають розмовляти уві сні.

Розмови уві сні можуть бути викликані емоційними та фізичними тригерами. Тривога чи стрес можуть спровокувати розмови уві сні.

Захворювання та речовини, що призводять до погіршення якості сну, також можуть викликати розмови уві сні, зокрема:

вживання алкоголю та наркотиків

розлади психічного здоров'я (тривога, депресія та посттравматичний стресовий розлад)

безсоння або труднощі із засинанням

недосипання

Сновидіння часто є спадковим явищем та може мати генетичний компонент. Діти та підлітки частіше розмовляють уві сні.

Розмови уві сні зазвичай нешкідливі, але можуть викликати проблеми зі сном і бути ознакою серйознішого захворювання, що потребує лікування.

Також це може порушувати сон партнера або членів сім'ї, що може призвести навіть до безсоння.

Джерело: https://www.health.com/sleep-talking-8583853
