Человек разговаривает во сне: о каких проблемах это может свидетельствовать

Многие люди разговаривают ночью во сне и даже не осознают этого. В основном это безопасно, но интенсивные или частые случаи могут свидетельствовать о нарушении сна, недосыпе или психологических проблемах.

Сон. Фото: из открытых источников

В журнале Sleep говорится, что разговоры во сне могут происходить в любое время во время сна.

Во время фазы быстрого сна активность мозга усиливается, что приводит к быстрому движению глаз, ускорению дыхания и сердечного ритма, а также к появлению сновидений.

Люди, которые говорят во сне, могут даже ругаться, кричать, смеяться или шептать.

Эпизоды разговоров во сне часто случаются короткими периодами по 3-10 секунд. Люди, которые могут хронически разговаривать во сне или делать это периодами.

Когда это случается, то человек может не помнить, что разговаривал.

Точная причина разговоров во сне до конца не изучена. Люди с болезнью Паркинсона, посттравматическим стрессовым расстройством и расстройством поведения чаще начинают разговаривать во сне.

Разговоры во сне могут быть вызваны эмоциональными и физическими триггерами. Тревога или стресс могут спровоцировать разговоры во сне.

Заболевания и вещества, приводящие к ухудшению качества сна, также могут вызывать разговоры во сне, в частности:

употребление алкоголя и наркотиков

расстройства психического здоровья (тревога, депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство)

бессонница или трудности с засыпанием

недосыпание

Сновидения часто являются наследственным явлением и может иметь генетический компонент. Дети и подростки чаще разговаривают во сне.

Разговоры во сне обычно безвредны, но могут вызвать проблемы со сном и быть признаком более серьезного заболевания, требующего лечения.

Также это может нарушать сон партнера или членов семьи, что может привести даже к бессоннице.

