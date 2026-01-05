Лише одна звичка в харчуванні може бути ключем до боротьби з депресією: про що мова

Регулярне вживання горіхів може мати позитивний вплив на зниження ризику розвитку депресивних симптомів, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nutrients. Науковці з’ясували, що споживання горіхів принаймні тричі на тиждень асоціюється з помітним зменшенням ймовірності виникнення депресії, у порівнянні з тим, коли горіхи вживаються рідше – лише раз на тиждень чи ще рідше. Важливо, що вживання горіхів лише 1-2 рази на тиждень не продемонструвало суттєвого статистичного ефекту на зниження ризику депресії.

Фото: з відкритих джерел

За словами авторів дослідження, ключовим фактором, який пояснює цей зв’язок, є протизапальні та антиоксидантні властивості горіхів, які можуть допомогти поліпшити стан нервової системи і знизити рівень запалення в організмі. Горіхи містять важливі нутрієнти, такі як ненасичені жирні кислоти, вітамін E, магній, поліфеноли та клітковина. Ці компоненти мають потужні протизапальні та антиоксидантні властивості, які позитивно впливають на роботу мозку і функціонування мікробіоти кишечника, що, своєю чергою, покращує психічне здоров’я.

Особливо важливим є вміст у горіхах триптофану, амінокислоти, яка грає ключову роль у регуляції настрою та виробництві серотоніну – "гормону щастя". Це забезпечує емоційну стабільність і допомагає впоратися з негативними стресовими факторами.

Ще одним цікавим аспектом є присутність фенольних кислот в таких горіхах, як мигдаль, волоські горіхи та фісташки. Ці природні сполуки позитивно впливають на реакцію організму на стрес, підтримують здоров’я кишечника і сприяють формуванню нервових клітин. Така комбінація ефектів є важливою для підтримки психічного здоров’я та загальної емоційної рівноваги.

