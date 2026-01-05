Лишь одна привычка в питании может быть ключом к борьбе с депрессией: о чем идет речь

Регулярное употребление орехов может оказать положительное влияние на снижение риска развития депрессивных симптомов, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients. Ученые выяснили, что потребление орехов по крайней мере три раза в неделю ассоциируется с заметным уменьшением вероятности возникновения депрессии по сравнению с тем, когда орехи употребляются реже – раз в неделю или реже. Важно, что употребление орехов только 1-2 раза в неделю не продемонстрировало существенного статистического эффекта на снижение риска депрессии.

Фото: из открытых источников

По словам авторов исследования, ключевым фактором, объясняющим эту связь, являются противовоспалительные и антиоксидантные свойства орехов, которые могут помочь улучшить состояние нервной системы и снизить уровень воспаления в организме. Орехи содержат важные нутриенты, такие как ненасыщенные жирные кислоты, витамин E, магний, полифенолы и клетчатка. Эти компоненты обладают мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые положительно влияют на работу мозга и функционирование микробиоты кишечника, что, в свою очередь, улучшает психическое здоровье.

Особенно важно содержание в орехах триптофана, аминокислоты, которая играет ключевую роль в регуляции настроения и производстве серотонина — "гормона счастья". Это обеспечивает эмоциональную стабильность и помогает справиться с отрицательными стрессовыми факторами.

Еще одним интересным аспектом является присутствие фенольных кислот в таких орехах, как миндаль, грецкие орехи и фисташки. Эти природные соединения оказывают положительное влияние на реакцию организма на стресс, поддерживают здоровье кишечника и способствуют формированию нервных клеток. Такая комбинация эффектов важна для поддержания психического здоровья и общего эмоционального равновесия.

