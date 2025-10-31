logo_ukra

Лікарі вказали, що заборонено робити при тривалих симптомах Covid
НОВИНИ

Лікарі вказали, що заборонено робити при тривалих симптомах Covid

Симптоми тривалого Covid можуть спостерігатися понад 12 тижнів

31 жовтня 2025, 16:01
Автор:
Кречмаровская Наталия

У деяких людей, які захворіли на Covid, симптоми можуть зберігатися тривалий час. Тривалий Covid, також відомий як постковідний синдром, виникає, коли у людини симптоми хвороби тривають понад 12 тижнів. Лікарі зазначають, що це не становить загрози для життя, однак тривалі симптоми можуть викликати дискомфорт.

Лікарі вказали, що заборонено робити при тривалих симптомах Covid

COVID-19. Ілюстративне фото

Симптоми тривалої форми Covid, як пише видання Mirror, можуть включати:

  • Проблеми з пам'яттю та концентрацією уваги, які також називаються туманом мозку

  • Задишка

  • Біль у суглобах і ломота в м'язах

  • Відчуття надзвичайної втоми (виснаження)

  • Біль у горлі

  • Заблокований ніс або нежить

  • Біль або стиснення в грудях та помітне серцебиття

  • Поколювання, а також біль у різних частинах тіла

  • Кашель

  • Труднощі зі сном (безсоння)

  • Відчуття нудоти, втрата ваги та відсутність апетиту

  • Висока температура

  • Біль у животі та діарея

  • Випадіння волосся та поява шкірних висипань, таких як кропив'янка

  • Проблеми із зором, біль у вухах, дзвін у вухах та зміни у нюху або смаку

  • Головний біль, запаморочення

  • Тривога та депресія

  • Раптова сплутаність свідомості (марення), особливо у людей похилого віку.

Лікарі пояснили, що хворі можуть спостерігати деякі з цих симптомів, або вони можуть з'являтися та зникати.

У Національній службі охорони здоров’я (Велика Британія) попередили, що симптоми хвороби можуть погіршитися, якщо людина перенесла стрес або фізично активна. 

“Людям, які тривалий час борються з Covid, не слід знову починати займатися спортом без попередньої консультації з лікарем”, — пише видання. 

Лікарі пояснили, що загалом фізична активність може допомогти в одужанні після тривалого Covid, однак не варто перенапружуватися, інакше це загрожує “негативними наслідками для здоров’я”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вакцина проти Covid впливає на розвиток раку.




Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/nhs-shares-one-thing-avoid-36156859
