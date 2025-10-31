Лікарі вказали, що заборонено робити при тривалих симптомах Covid

Рубрики
У деяких людей, які захворіли на Covid, симптоми можуть зберігатися тривалий час. Тривалий Covid, також відомий як постковідний синдром, виникає, коли у людини симптоми хвороби тривають понад 12 тижнів. Лікарі зазначають, що це не становить загрози для життя, однак тривалі симптоми можуть викликати дискомфорт.
COVID-19. Ілюстративне фото
Симптоми тривалої форми Covid, як пише видання Mirror, можуть включати:
Проблеми з пам'яттю та концентрацією уваги, які також називаються туманом мозку
Задишка
Біль у суглобах і ломота в м'язах
Відчуття надзвичайної втоми (виснаження)
Біль у горлі
Заблокований ніс або нежить
Біль або стиснення в грудях та помітне серцебиття
Поколювання, а також біль у різних частинах тіла
Кашель
Труднощі зі сном (безсоння)
Відчуття нудоти, втрата ваги та відсутність апетиту
Висока температура
Біль у животі та діарея
Випадіння волосся та поява шкірних висипань, таких як кропив'янка
Проблеми із зором, біль у вухах, дзвін у вухах та зміни у нюху або смаку
Головний біль, запаморочення
Тривога та депресія
Раптова сплутаність свідомості (марення), особливо у людей похилого віку.
Лікарі пояснили, що хворі можуть спостерігати деякі з цих симптомів, або вони можуть з'являтися та зникати.
У Національній службі охорони здоров’я (Велика Британія) попередили, що симптоми хвороби можуть погіршитися, якщо людина перенесла стрес або фізично активна.
Лікарі пояснили, що загалом фізична активність може допомогти в одужанні після тривалого Covid, однак не варто перенапружуватися, інакше це загрожує “негативними наслідками для здоров’я”.
